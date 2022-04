Los alcaldes de Castellón se oponen a la tasa turística y no la aplicarán

La controvertida tasa turística que los tres socios del Botànic registraron este lunes en Les Corts y que entrará en vigor en 2024 no tendrá repercusión en Castellón. Y no la tendrá porque los alcaldes de los municipios con más tirón turístico de la provincia, y que van a ser los encargados de aplicar o no un impuesto que oscila entre los 0,5 y los 2 euros por día, ya han decidido que no van a hacerlo.

La tasa no gusta a ningún alcalde y el rechazo es unánime, aunque son los munícipes del PP y Ciudadanos los que más abiertamente critican la medida. «Es inoportuna y se ha impulsado por parte del gobierno de la Generalitat sin consenso con los municipios turísticos ni con el sector, que necesita ser más competitivo para consolidar su recuperación y no penalizaciones y castigos», asegura Andrés Martínez, alcalde popular de Peñíscola. Susana Marqués, alcaldesa de Benicàssim, es de la misma opinión. «Lo que no es correcto es que pretendan cargar esa responsabilidad a los ayuntamientos. Nosotros decimos no a una tasa que es un error». Más compresivos con la medida del Consell son los alcaldes socialistas, aunque argumentan que la tasa en Castellón no tiene sentido. «Sí puede tenerla en destinos muy masificados, donde el impacto sobre el municipio es muy acusado, pero ese no es el caso de la ciudad de Castelló, que es un destino aún en crecimiento y donde la medida podría tener un efecto barrera», defiende Amparo Marco, alcaldesa de la capital y que gobierna en colación con Compromís y Unides Podem, los dos grupos que han impulsado el impuesto a las pernoctaciones. Amparo Marco. Alcaldesa de Castelló «La tasa puede tener sentido en destinos muy masificados, pero ese no es el caso Castelló». Andrés Martínez. Alcalde de Peñíscola "Es inoportuna y se ha impulsado sin consenso con municipios y sector. No la aplicaremos». Susana Marqués. Alcaldesa de Benicàssim «En acuerdo plenario y por unanimidad nuestro municipio ya dijo no. Es una medida errónea». Araceli Moya. Alcaldesa de Orpesa «Rechazo absoluto a una tasa que podría suponer un piedra para la recuperación turística». Francisco Juan Mars. Alcalde de Alcalà-Alcossebre "Mientras gobierne el PP, la tasa no se aplicará. Hay que apoyar al sector y no ponerle obstáculos». Guillem Alsina. Alcalde de Vinaròs «Entendemos que el Consell busca mejorar las infraestructuras turísticas pero no es el momento». Xaro Miralles. Alcaldesa de Benicarló «Estamos en contra. Es una medida que puede perjudicar los intereses turísticos del municipio». Wences Alós. Alcalde de Moncofa «Estamos en contra. Es un nuevo impuesto que afectará al sector turístico y a su competitividad». María José Safont. Alcaldesa de Burriana «La incidencia de la tasa en Burriana sería mínima y, a corto y medio plazo, descartamos aplicarla». Rhamsés Ripollés. Alcalde de Morella «Lo hemos tratado en el consejo municipal de turismo y en Morella no la vamos a llevar a cabo». Los alcaldes rechazan el gravamen y los empresarios, también. La patronal valenciana CEV lamentó ayer que los partidos del Botànic sigan adelante «desoyendo al sector turístico que denuncia que no es momento de más impuestos». Para la organización que preside Salvador Navarro la medida «demuestra una falta de sensibilidad con una industria que sigue en recuperación tras el covid y con la incertidumbre generada tras la invasión de Ucrania». Quien también rechazó la tasa turística, y lo hizo por enésima vez, fue el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. El socialista aseguró que se trata de «un error político» y confió en que durante la tramitación de la misma «se pueda rebobinar». Con información de X. Flores, A. Ortí, A. Boix, E. Bellido y M. Sánchez.