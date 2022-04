La mayoría de colegios no logra el porcentaje mínimo de votos necesario para sacar adelante la jornada continua en la votación realizada en lunes en Castellón. De los 42 centros que hicieron la consulta a las familias solo 16 ha obtenido el umbral requerido para poder implantar el cambio horario, que era del 55% sobre el total del censo de las familias. Así se desprende de los datos provisionales facilitados por asociaciones de padres, centros y sindicatos, ya que la Conselleria de Educación no hará públicos los resultados hasta hoy.

Castelló

Un ejemplo, en Castelló solo sale adelante en dos centros --el CEIP Herrero y el CEIP Carles Selma-- de la docena que hizo la consulta. Sin embargo, muchos centros se han quedado a poco de alcanzar el 55% del censo. Es el caso del CEIP Sanchis Yago, donde se obtuvo un 52,27% de votos en favor de la continua. Lo mismo sucedió en el Estepar, donde el 52,55% de los sufragios era en apoyo al horario intensivo.

Más fieles los del sí

Aparte, en muchas consultas el sí ganó al no, es decir, los partidarios acudieron más a las urnas que los detractores, pero como el porcentaje del 55% se calcula en base al censo total esto no era suficiente pues el quedarse en casa equivalía a un no. Por ejemplo, en el CEIP Tombatossals de Castelló la participación fue del 61,37%. El 73,8% de los votantes dijo sí al cambio horario, pero solo fueron 245 votos, cuando se requerían 298 para lograr el 55%.

Interior

Muchos municipios del interior dijeron sí al cambio horario. Es el caso, por ejemplo, del CRA Peña Escabía de Bejís, donde salió sí a la continua: Votó el 100% del censo, con 62 votos a favor y 6 en contra, lo que da un 91,17% de apoyo a la continua.

También ha cosechado una amplia mayoría en Sant Joan de Moró, con un 73% de partidarios (33 frente a 311).

Más justo, el CEIP de Morella también validó el nuevo horario, con un 55,81% de los boletos favorables al nuevo horario.

Por dos votos

De los dos colegios que la votaban en Onda uno dio sí (Mestre Caballero, con un 57,21% de votos afirmativos) y en otro no (Miralcamp) , pero en este último el sí obtuvo un 54,82%: a falta de dos votos positivos no salió el cambio. Y fueron 392 por 88 y uno nulo.

Vila-real

En Vila-real son tres de los ocho colegios donde hubo comicios los que superaron el umbral del 55%. Es el caso del José Soriano, que tuvo un 57% de votos favorables; más sacó el Concepción Arenal, el 73,78% fueron afirmativos; y en el Pasqual Nàcher, fue el 56%.

Armonía y cordialidad

Desde algunos colegios se quiso hacer hincapié en el agradecimiento a la comunidad educativa por que todo el proceso se ha vivido en armonía, respeto y cordialidad pese a haber opiniones diversas, destacaban desde el CEIP Cervantes de Vila-real, donde se mantendrá el horario de mañana y tarde al lograr solo el 49,1% de los refrendos.

La Vall d'Uixó

En el caso de la Vall d’Uixó solo sale adelante en 1 de los 4 en liza. Ha sido el Rosario Pérez, donde se ha cosechado el 55,62% de positivos favorables, con lo que cambiará de horario. En el resto (ver gráfico) seguirán igual. Y eso pese a que, por ejemplo, en Assumpció el 50,52% de votos fueron positivos (145 a favor y 81 en contra).

Desde la Conselleria de Educación y la Federación de Asociaciones de Padres declinaron hacer valoraciones sobre los resultados de la jornada electoral hasta hoy.