El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I ha aprobado la oferta de títulos propios para el curso académico 2022-2023. En cuanto a los másteres propios, la UJI ofrecerá 21 propuestas: ocho del ámbito de la tecnología y las ciencias experimentales; tres del ámbito de ciencias humanas y sociales, con un nuevo Master in English Language and Literature and their Artistic and Cultural Expresiones (MELART); cinco en el ámbito jurídico y económico, con una nueva propuesta, el Máster en Inteligencia Económica; y cinco en el ámbito de la salud.

Los cursos de especialización que se ofrecerán serán nueve: tres en el ámbito de la tecnología y las ciencias experimentales; dos en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, con el nuevo curso en Música, Artes y Calidad de Vida; uno del ámbito jurídico y económico, y tres en el sanitario, con una nueva propuesta, Actividad Física y Oncología. En cursos de experto o experta, la universidad pública de Castelló ofrecerá 26 cursos: 14 en el ámbito de la tecnología y las ciencias experimentales; dos en el ámbito de las ciencias humanas y sociales con una nueva propuesta, Comunicación de la Ciencia y de la Innovación; cinco en el campo jurídico y económico, con tres nuevos cursos, Ciberdelincuencia y Análisis de Riesgos, Auditorías Sociolaborales en Materia de Igualdad y Dirección y Gestión de Seguridad; y cinco en el ámbito de la salud. En cuanto a los cursos de formación permanente, la UJI ofrecerá 59 propuestas: 19 del ámbito de la tecnología y las ciencias experimentales; 9 del ámbito de las ciencias humanas y sociales; 24 del ámbito jurídico y económico, y 7 del ámbito de la salud. La UJI acogerá estudiantes refugiados en Castellón La UJI también ha aprobado la oferta de dos nuevos cursos de formación continuada para el segundo semestre del curso 2021-2022. Los cursos son 'Social media management & influencer marketing', del Departamento de Administración de Empresas y Marketing, e 'Innovative educational tools for assessment of the hydraulic heritage with ICT tools, part II: innovative educational tools in schools, use of StoryMaps as an educational tool', del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de la profesora Diana Maffía como nueva doctora honoris causa de la Universitat Jaume I a propuesta del Instituto de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano (IF) por su trayectoria humana, académica y profesional en el ámbito del feminismo, la igualdad y los derechos humanos. La profesora y actual directora del IF, Sonia Reverter Bañón, actuará como madrina. Un 13% de los estudiantes de la UJI abandona sin terminar la carrera