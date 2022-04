Participante del ‘reality’ de Telecinco I love Escassi y portada de Interviú, Mihaela Gherman lo tenía todo para dar el salto a la fama en el 2010, pero esta castellonense nacida en Rumanía y afincada en la provincia desde hace dos décadas prefirió apostar por una vida alejada de los focos. Hoy vive junto a su esposo y su hija en Burriana y mientras ejerce como fotógrafa de eventos su aspiración es la de abrir un establecimiento de estética: “Siempre he sido muy coqueta y me gustaría abrir un salón de manicura y maquillaje”.

Mihaela, que hoy cuenta con 38 años, recuerda ya con la perspectiva que otorga el paso del tiempo sus años en la farándula: “Después de salir en el programa me pagaron 18.000 euros por ser la portada de Interviú. Después me llegaron a ofrecer 40.000 euros para salir en Playboy, pero mis representantes pidieron más y yo me hubiera negado a salir desnuda integral porque no entra en mis principios que mis padres me vieran así”.

Su experiencia en televisión

Apasionada del mundo de la moda afirma que fue precisamente la pasarela la que le catapultó a la televisión: “Llegué a España en 2007 y realicé algunos trabajos como modelo hasta que en 2010 me llamaron para salir en la televisión en I love Escassi. En este programa, 15 candidatas trataban de conquistar el amor del jinete Álvaro Muñoz Escassi, que finalmente no se quedó con Mihaela: “Estaba todo muy dirigido. A mí la verdad que él no me gustaba y le dije a la cara que era un falso y un mentiroso. Me llevó a todas sus citas, pero vio que conmigo tenía poco que hacer, quise salir y me expulsaron”, rememora.

Tras su paso por este reality Mihaela apareció en uno de los programas de más éxito de su país de origen, Happy Hour: “Es una especie de Sálvame. Me pagaron bien, pero quisieron hacer un montaje e incluso insinuaron que era pareja de mi primo, Aldo Blaga, que es un cantante muy famoso en Rumanía y llegó a participar en Eurovisión”. Así que la ahora vecina de Burriana volvió a España escarmentada de la prensa del corazón: “Me quisieron tender una trampa y si no caí en una depresión fue por mi novio de entonces, Enrique Aragón, director general de la productora Gemusic, que se portó muy bien conmigo”.

De Ibiza a Burriana pasando por Vila-real

Mihaela estuvo un tiempo residiendo en Marbella y posteriormente en Ibiza, donde regentó una pizzería, pero decidió dar un cambio de 180º a su trayectoria vital: “Me di cuenta de que ese mundo no era para mí. No me gustaba el famoseo y que mi vida estuviera tan expuesta”. Es por ello que decidió abrir un bar en Vila-real, aunque no tuvo el éxito esperado: “Perdí todo lo que había invertido y vi que la hostelería no era para mí”.

Nacida en Satu Mare (Rumanía), pero castellonense de adopción, asegura a día de hoy que no se arrepiente de casi nada: “Lo único que pienso es que podría haber hecho más cosas, pero de forma más inteligente. No di con las personas adecuadas y tenía miedo al qué dirán, a la crítica y a hacer el ridículo”. Es por ello que lamenta que “podría haber intentado ser presentadora aquí o en Rumanía, a salir en Supervivientes o en Gran Hermano, pero di con un representante que solo quería hacer dinero”. Añade, eso sí, que el dinero fácil y la fama no le cambiaron en absoluto: “Me decían que tenía que portarme como una diva, pero siempre he sido humilde y tampoco era Madonna”, confirma entre risas.

Mihaela, casada desde el 2018 y madre de una hija, Anaís, que ha heredado su belleza como demuestra que ya ha protagonizado varios catálogos de moda infantil pese a contar solo con dos años, no oculta por último que durante su paso por la farándula no todo era de color de rosa: “Vi cosas que no me gustaron. Me decían que me tenía que liar con este de Supervivientes o con el otro que era vete a saber qué para salir en las revistas, pero yo nunca he hecho nada que no quería, cuando vi el percal me fui y ahora cuando veo alguna niña que está con según quién me da pena”.