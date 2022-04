Inversiones millonarias en energías renovables en Castellón

Si el suelo, rústico por definición, se lleva un pellizco del montante económico global que precisa un parque solar o eólico --un ejemplo está en entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea--, el presupuesto total oscila entre los 650.000 y los 800.000 euros por megavatio. Con estos mimbres, al cierre del 2021, la inversión prevista para el conjunto de los proyectos de renovables en la provincia de Castellón se situaba, como informó Mediterráneo en el entorno de los 1.000 millones de euros. Todo en un contexto marcado por la exigencia del propio planeta de virar hacia fuentes de energía renovable, en un plan inevitable que también genera reticencias en algunos casos de determinados municipios y en algunos agricultores.

Energía verde

El cambio climático empuja hacia una inevitable transformación energética que, de entrada y a la vista de las tecnologías disponibles en este momento, pasa por el impulso a los sistemas de generación renovables, como son el fotovoltaico y el eólico. Es una premisa que defienden tanto desde el Gobierno y Red Eléctrica, como desde la asociación que agrupa a las empresas del sector en la Comunitat, Avaesen, o de las propias firmas dedicadas a la puesta en marcha de parques de estas características, como es el caso de EnerHi. El siguiente paso se sitúa en el hidrógeno verde, todavía en fase de desarrollo, para atender las necesidades de la industria en general y la azulejera en particular. bp es una de las pioneras.

Los proyectos

Datos ofrecidos por la Conselleria de Economía sitúan los proyectos presentados ya en diciembre pasado en unos 70 proyectos para la construcción de parques solares en Castellón, que suman aproximadamente una potencia de 900 megavatios. A ellos se añaden 11 parques eólicos trazados en diferentes puntos de la provincia, que alcanzarían otros 400 megavatios. Una de las empresas protagonistas en el desarrollo de estas iniciativas es EnerHi, que trabaja con 15 proyectos en Castellón sobre la mesa. De ellos nueve son fotovoltaicos y seis son eólicos. De los parques solares, «todos tienen informe de viabilidad de acceso (IVA) y se desarrollarán sobre una docena de municipios», con unos 1.000 MW de potencia. Buena parte de estas plantas superan los 50MW, por lo que la tramitación no corresponde a la Generalitat, sino al Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica.

producción máxima

Tanto EnerHi como Avaesen coinciden en señalar que la capacidad máxima podrá superar los 1.200 megavatios en Castellón, en función de las características actuales de la red a la que ha de volcarse la electricidad producida que no se dirige estrictamente al autoconsumo. A pesar de los muchos proyectos presentados y en tramitación, desde las empresas matizan que no todos podrán, probablemente, salir adelante. Hay municipios donde se concentra una gran cantidad de proyectos, como Vall d’Alba, debido a la cercanía con una subestación, pero no todos completarán los trámites, ya que de lo contrario se saturarían las instalaciones.

La red necesaria

La escalada en la presentación de proyectos de energías renovables en la provincia de Castellón cuanta con el entusiasmo y bendiciones de no pocos propietarios de terrenos rústicos y de municipios del interior que ven en estas instalaciones una fuente de ingresos y un freno a la galopante despoblación, Si bien también hay municipios que rechazan dar más permisos para estas instalaciones. En todo caso, para ir adelante con estos proyectos es imprescindible que el Gobierno invierta en las infraestructuras necesarias para transportar la energía que se genere. Como informó Mediterráneo, el president Ximo Puig, se ha comprometido a reclamar al Ministerio de Transición Ecológica las inversiones precisas en este sentido. Esto es así después de que el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 recientemente parobado no se recoja ni una sola inversión para nuevas subestaciones en el interior de la provincia, unas infraestructuras que los expertos sitúan en La Salzadella y Els Ibarsos y que son básicas para impulsar las renovables y evitar futuras líneas de alta tensión (MAT) comarcales.