La Diputación de Castellón dice que no se dan los requisitos para la fumigación antimosquitos

Ya está toda la tramitación aprobada para que se puedan realizar fumigaciones aéreas antimosquitos en los municipios costeros de la provincia, desde Almenara hasta Vinaròs, con la única excepción de Almassora al considerar la Generalitat que no procede por la cercanía de viviendas. La Conselleria de Sanitat aprobó antes de Semana Santa el plan de vuelos para que la empresa concesionaria de este servicio, por parte de la Diputación, pudiera efectuar tratamientos desde el aire para aplacar la eclosión de estos molestos dípteros en áreas inundadas.

A pesar de disponer de todos los permisos y la urgencia planteada por los municipios afectados, estos vuelos todavía no se han realizado. La diputada provincial de Medio Ambiente, María Jiménez, explicó que aún no hay una fecha concreta para acometer estos tratamientos excepcionales «porque no se dan las condiciones necesarias para ello». Además, remarcó que el hecho de que haya previsión de lluvias imposibilita estas maniobras.

Así, informó que cuando los tratamientos terrestres no permitan hacer frente a la proliferación de mosquitos y aumenten las temperaturas, se solicitará a Sanitat la autorización definitiva que puede tardar entre 24 y 48 horas.

De igual modo, aclaró que, a pesar de que en el pliego de condiciones del contrato de adjudicación, se contemplan solo dos vuelos antimosquitos al año, se efectuarán todos aquellos que sean necesarios para atajar la plaga.

De momento, la empresa concesionaria de este servicio, Ezsa Sanidad Ambiental, con sede en Burgos, está a la espera de que la Diputación le solicité la fumigación aérea. «Por el momento, no hay una fecha concreta», apuntaron ayer desde la compañía.

Actuación urgente

El hecho de que todavía no se haya producido un primer tratamiento aéreo en la provincia ha sorprendido al catedrático en Entomología y Control de Plagas de la Universitat de València, Ricardo Jiménez, quien realizó semanas atrás las prospecciones sobre el terreno previas a los permisos de la Conselleria de Sanitat, al ser los marjales un hábitat protegido por la UE. «Los vuelos deberían haberse realizado ya la semana pasada dada la gran actividad larvicida detectada, no entiendo el motivo por el que no se ha llevado a cabo todavía este tratamiento», explicó Jiménez.

Los vuelos se proyectan en zonas húmedas, como el Cuadro de Santiago de Benicàssim, catalogado como área protegida con una superficie aproximada de 70 hectáreas, o el parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. También se prevén en las marjales de Almenara, Moncofa, Nules, Burriana o Castelló. Este tipo de tratamiento se autoriza cumpliendo con el área de seguridad de 50 metros de diámetro de distancia de casas.

El PP pide coordinar con municipios un calendario de vuelos

El Partido Popular de Castellón ha reclamado al PSOE que ejerza la máxima coordinación con los ayuntamientos afectados por las plagas de mosquitos para establecer un calendario pactado de las fumigaciones aéreas y los tratamientos terrestres que garantice su eficacia. Así lo ha demandado la diputada provincial del PPCS, Susana Marqués, quien lamentó que la Diputación solo haya reservado 76.000 euros más IVA este año para actuar en toda la provincia.