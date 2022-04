El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, respalda la posición del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, de oposición a la instauración de la tasa turística, señalando al respecto que es algo que «ahora no toca». Martí explicó ayer que, «sin dejar de entender que se trata de un recurso y que dentro del turismo hay distintos tipos de turismo», y que «no es lo mismo un pueblo de la provincia de Castellón que una gran ciudad», comparte plenamente el posicionamiento del responsable de Turisme Comunitat Valenciana desde el convencimiento de que no habiendo terminado del todo la pandemia, «este no es el momento» de aplicar la tasa.

En este contexto, Martí manifestó que entiende «lógico el respaldo público a Colomer que ha realizado el president Puig», recordando que la tasa es un asunto sobre el que el pleno de la Diputación de Castellón se ha declarado recientemente en contra. También hizo referencia al posicionamiento contrario a la figura impositiva que vienen mostrando distintos diputados provinciales que son alcaldes de pueblos turísticos. Martí se pronunció de este modo en el programa de À Punt Ràdio Les notícies del matí, en el que también reclamó «la aplicación de una discriminación fiscal positiva para quienes viven o trabajan en los pequeños municipios de interior», porque considera que puede resultar «un instrumento muy eficaz para afrontar el reto demográfico y combatir la despoblación». Ayuntamientos pequeños Además, el presidente de la Diputación de Castellón reclamó una discriminación administrativa positiva para esos municipios porque «un pequeño ayuntamiento no se puede regir por la misma normativa que una gran ciudad. No puede ser que alguien quiera abrir un pequeño negocio y se eternice la tramitación administrativa, sin que a veces se le conteste». Por otra parte, José Martí también defendió el papel que juegan las diputaciones, señalando sobre la de Castellón que es bicentenaria, y también quiere ser «una institución joven y cercana a la ciudadanía». Desde su punto de vista, estas instituciones resultan de gran utilidad en el ámbito rural porque son «un ayuntamiento de ayuntamientos, pero sobre todo de ayuntamientos de pueblos pequeños». Según dijo, «las diputaciones son administración local, las administraciones más cercanas a las pequeñas poblaciones, las que siempre están ahí».