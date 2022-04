Tres colectivos estudiantiles se presentan a las elecciones al claustro de la Universitat Jaume I, que se celebran el próximo día 11 de mayo. Estos colectivos son Saó con una lista integrada por 28 candidatos, Més llibertat (28) y Anem RITSI (2). Así lo han anunciado fuentes de la UJI, tras proclamar definitivamente las candidaturas que se presentan a las elecciones de Claustro y Rectorado. Se inicia así la campaña electoral que se alargará hasta el martes 10 de mayo.

Única candidata al rectorado

Por su parte, Eva Alcón, única candidata al rectorado, presentará este miércoles su programa electoral, al igual que el equipo de dirección con el que opta a la reelección.

Profesorado

En el sector del personal docente e investigador PDI doctor con vinculación permanente, se han presentado dos candidaturas colectivas: Més UJI (con 3 miembros en la lista) y Candidatura per l’UJI (con 71 miembros) y cuatro individuales. En el sector de PDI no doctor hay tres candidaturas colectivas: Candidatura per l’UJI (con 15 miembros), Professorat Precari al Claustre (con 6 miembros) y Més UJI (con 4 miembros).

Personal de administración

En el sector de personal de administración y servicios (PAS) se han presentado dos candidaturas conjuntas: Un Pas Endavant (12 miembros), Més UJI (12 miembros) y una individual.

Más de 15.900 llamados a votar

El censo para las elecciones a Rectorado y Claustro es de 15.962 personas: 625 correspondientes al PDI doctor con vinculación permanente; 1.090 de PDI no doctorado o sin vinculación permanente; 632 miembros del personal de administración y servicios, y 13.615 miembros del estudiantado. El número de claustrales que hay que elegir son 71 en el sector de PDI funcionario; 15 para el resto de PDI; 37 representantes del estudiantado y 16 del personal de administración y servicios.

Telemática

La votación, que por primera vez se realizará de forma completamente electrónica, tendrá lugar el 11 de mayo de 9 a 18 horas.