El futuro solo es renovable. Y el presente también. La crisis energética que empezó durante la pandemia y que la guerra en Ucrania ha acelerado, ha puesto en evidencia que la descarbonización de la economía es más urgente que nunca. Lo es para rebajar la factura que las familias afrontan en conceptos como la electricidad o la gasolina, pero también para mejorar la competitividad de las empresas de Castellón y hacer de la provincia un territorio capaz de atraer nuevas inversiones. El problema es que la Comunitat parte de una posición de desventaja por lo que para cumplir el objetivo marcado por la Generalitat Valenciana de llegar al 2030 con una potencia instalada de 10.000 megavatios (MW) hay que acelerar el paso. Y, además, vencer las reticencias de algunas plataformas que hacen hincapié en el impacto sobre el territorio que generarán las plantas solares y fotovoltaicas previstas.

De todas estás cuestiones y otras muchas se ha hablado en la mesa de debate Energía asequible y no contaminante, organizada por el periódico Mediterráneo con el patrocinio de Facsa y bp. El acto, celebrado en el hotel Intur de Castelló, ha sido conducido por el director del rotativo, José Luis Valencia, y ha contado con la participación de seis expertos que han desgranado las principales claves y retos que plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7.

Renovables sí so sí pero el panorama en Castellón y en el conjunto de la Comunitat es más bien desolador. «El avance de las energías verdes es claramente insuficiente y los retos marcados entre 2014 y 2020 no se han cumplido», apunta Marcos Lacruz, presidente del clúster valenciano de las energías limpias, quien insta a desarrollar las renovables, corrigiendo las deficiencias y lanzó un mensaje a todos aquellos que se oponen a este tipo de energías. «El futuro es 100% renovable. Y ahora tenemos que pensar cómo queremos llegar a él. Europa se ha dado cuenta de que el viento y el sol son recursos fundamentales y podemos ser protagonista, ser autosuficientes y exportadores de energía y tecnología o conformarnos con ser meros espectadores», razona.

Falta de infraestructuras

Muy crítico ha sido también Antoni Llorens, ceo de Enerhi. «En la carrera por la transición energética ni siquiera hemos empezado. En su momento no se realizaron las infraestructuras necesarias para implantar renovables y la red de distribución con la que cuenta Castellón es muy débil», lamenta.

Llorens alude al decreto aprobado recientemente por el Consell. «La nueva normativa nos permite caminar, pero lo que necesitamos es correr», avisa y aposta por más infraestructuras para implantar la energía limpia y más pedagogía. «No hay ninguna plataforma del sí y estamos hablando de algo urgente, que impacta en la competitividad del principal sector económico de Castellón, y no hay nadie que esté a favor. Solo aparecen plataformas en contra, por lo que habrá que plantearse el porqué ocurre eso», argumenta.

Una cuestión prioritaria

Rebeca Torró, secretaria autonómica de Economía Sostenible, reconoce el retraso pero apunta a todas las oportunidades que están a punto de abrirse. «Venimos de una inacción legislativa y ahora tenemos que correr», explica al tiempo que deja muy claro que la transición energética es una cuestión prioritaria para la Comunitat. «Las renovables son la solución y no el problema y eso lo tiene que tener claro todo el mundo», defiende. Y entre los argumentos a favor de la urgencia de las renovables, Torró destaca la necesidad de un cambio de modelo económico, atraer nuevas inversiones y abrir nuevas industrias que hoy no tiene la Comunitat. «Se nos presentan nuevas oportunidades y no podemos dejar pasar el tren de la transición energética y, además, Castellón tiene mucho que decir».

Quien tampoco es ajeno al reto de la transición ecológica es el sector azulejero. Alejandra Miralles, responsable de Asuntos Técnicos de la patronal Ascer, explica que en los últimos años, y gracias a la cogeneración y al uso del gas, la industria cerámica ha reducido en un 60% las emisiones de C02. «Somos más sostenibles, pero tenemos que hacer frente a unos altos costes energéticos», dice. Y apunta que el sector tiene unos márgenes muy limitados a la hora de mejorar sus emisiones. «Hace falta un cambio tecnológico y en estos momentos no existe alternativa», insiste al tiempo que recuerda que el precio del gas se ha multiplicado por cinco en el último año. «La situación es insostenible y el 65% de la producción cerámica se exporta, por lo que y hay una alta competencia».

Miralles explica que la energía se ha convertido en un factor determinante para la competitividad industrial y aboga por definir una estrategia clara. «El sector tiene que poder contar con el apoyo de la administración», concluye

La situación para el azulejo es desafiante y el sector necesita vectores energéticos como el hidrógeno. «Necesitamos soluciones globales. El azulejo es muy intensivo en uso de energías y materias primas, pero no es el más insostenible, por lo que no tiene sentido que haga la guerra por su cuenta», defende Enrique Sánchez Vílchez, director del ITC.

Por su parte, Ricardo Sáez, director de nuevos negocios de Facsa, un sector intensivo en consumo energético, insta a aprovechar los fondos europeos para avanzar en la transición verde «Nos tenemos que unir para reforzar este crecimiento», apunta .

Cosechar el sol

El diagnóstico está claro pero el sector genera rechazo en una parte de la ciudadanía. «La gente tiene que tener claro que la mayoría de las empresas energéticas somos pymes y que las renovables genera valor en las comarcas del interior», explica el presidente de Avaesen. «¿ Por qué hay que impedir a un agricultor cosechar el sol?», preguntó.

Llorens subraya que las macroplantas solo lo son cuando llegan al punto de conexión. «Ninguno de nuestros proyectos va solo en un municipio», explica y justica la oposición existente a la legislación, que es la que obliga a empezar la casa por el tejado. «Un Ayuntamiento te dice que no porque aun no sabe lo que le estás presentando. Es la primera Administración a la que acudimos y eso no debería ser así». E insiste en que «cuando lo explicas bien, normalmente llegas a un acuerdo».

Los ponentes

«Los ayuntamientos no van a poder paralizar un parque solar porque sí» Rebeca Torró. - Secretaria autonómica de Economía Sostenible

El autoconsumo y las comunidades energéticas son necesarias, pero no suficientes para descarbonizar la economía. Y la implantación de plantas fotovoltaicas es más necesaria que nunca. Así lo constata la secretaria autonómica de Economía Sostenible, quien detalla algunos de los puntos clave del reciente decreto del Consell. «La normativa le dice al Ayuntamiento que puede parar la licencia de un proyecto, pero va a tener solo seis meses para dar soluciones. No podrán paralizarse plantas solares porque sí», argumenta.

Rebeca Torró insiste en que habrá municipios que van a tener muchos paneles fotovoltaicos y otros que no porque el territorio no lo permitirá. «En este tema deberá primar la solidaridad», subrayó y se muestra convencida de que cuando los ciudadanos conozcan las urgencia de implantar renovables las apoyarán.

«El retraso que arrastra esta Comunitat en energías limpias es vergonzante» Marcos Lacruz - Presidente de Avaesen

«El contador es desolador y en la Comunitat en cuatro años solo se han puesto cerca de 50 megavatios de energía fotovoltaica». Es la radiografía que realiza el presidente del clúster valenciano de la energía, que apunta también que los empresarios han puesto «avales millonarios sin ninguna certidumbre de que el proyecto será aprobado».

Pese a que la situación no es buena, Lacruz asegura que hay esperanza. «El decreto 14-2020 no era malo y con este nuevo los distintos departamentos de la administración se ha ordenado entre sí». El presidente de Avaesen reivindica infraestructuras para la implantación de las renovables en la provincia y recuerda que gran parte las financian las empresas promotoras de las plantas solares. «Con nuestros proyectos mejoramos unas infraestructuras que son de todos los ciudadanos».

«Hay territorio más que suficiente para implantar renovables en Castellón» Antoni Llorens - Ceo Enerhi

El ceo de Energy insiste en la necesidad de nuevas infraestructuras eléctricas en el interior para generar renovables y favorecer el consumo. «Red Eléctrica no se ha acordado de Castellón», lamentó. Y cita el ejemplo de Badajoz, donde previstas hay cinco nuevas subestaciones para renovables.

Antoni Llorens asegura que Castellón tiene territorio suficiente para poder implantar energías limpias. «Tenemos una industria puntera, un turismo potente y una gran agricultura y mucho sol y mucho viento. Y todo esto no es contradictorio». El ceo de Enerhy insiste en que «será el 3% o el 10%, pero hay territorio suficiente para implantar renovables y hacer que lugares de la provincia que necesitan energía la tengan. Y además, para que cuando el reto de la movilidad eléctrica sea una realidad podamos estar a la cabeza».

«La Administración debe acelerar las ayudas para el autoconsumo solar» Alejandra Miralles - Responsable de asuntos técnicos de Ascer

El sector del azulejo es uno de los más interesados en desbloquear las renovables, ya que de ello dependen proyectos como la implantación del hidrógeno verde. «Además no podemos autoabastecernos solos y necesitamos de ese aporte de producción adicional para satisfacer nuestra demanda», argumenta la responsable de asuntos técnicos de la patronal cerámica Ascer. Alejandra Miralles se refirió a las inversiones millonarias a las que está haciendo frente el azulejo para instalar paneles solares en los tejados de las fábricas y reclama a la administración agilidad a la hora de conceder ayudas. «Hay empresas que las han solicitado hace seis meses y los expedientes no se resuelven», denuncia.

La representante de Ascer aplaude la decisión de la Generalitat de agilizar los trámites para la explotación de minas de arcilla, hasta ahora de diez años.

«Las empresas de agua no podemos repercutir el alza energética al cliente» Ricardo Sáez - Director de nuevos negocios de Facsa

El sector del agua consume 4% de la energía eléctrica a nivel mundial y el alza sin precedentes de los costes afecta de pleno a todas las empresas del ramo. « El 20% del coste de depuración del agua es energético y cualquier subida precio nos perjudica», explica el director de nuevos negocios de Facsa. Ricardo Sáez lamenta que el perjuicio económico que sufre la compañía por el subidón de los precios es notable con la peculiaridad de que no puede repercutirlo en el precio final. «Al tratarse de contratos y concesiones de servicios no podemos repercutir ese incremento», lamenta el responsable de Facsa, quien insistió en que se encuentran en un limbo y reclamó soluciones a la Administración.

Sáez detalla también que Facsa ha llevado a cabo mejoras en transición ecológica como, por ejemplo, la transformación de depuradoras en biorefinerías.

«Hay que acelerar todos los proyectos para que el azulejo incorpore el hidrógeno» Enrique Sánchez - Director ITC

La emergencia climática existe y el sector cerámico necesita de nuevas tecnologías. «El momento es ilusionante y para la comunidad científica los desafíos a los que nos enfrentamos son grandes y los tenemos que resolver en colaboración con la Administración», apunta Enrique Sánchez.

El director del Instituto Universitario de Tecnología Cerámica defiende también que no hay transición ecológica sin cambiar el modelo y recordó que solo el 12% de las materias primas se están reutilizando. «El azulejo debe converger hacia un modelo de economía circular» Sánchez Vílchez se refirió también al hidrógeno verde, una de las grandes esperanzas del sector para abaratar coste y mejorar la competitividad. «Si no se aceleran las concesiones de renovables difícilmente podremos incorporar el hidrógeno verde»,