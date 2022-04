Una subida salarial, la contención de los precios y reforzar la igualdad son las principales reivindicaciones de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Castellón cara a la conmemoración del día internacional de los trabajadores del 1 de mayo, este domingo, con el objetivo de afrontar el actual escenario de "inflación descontrolada" empujada por la guerra en Ucrania.

Así lo han dado a conocer este miércoles el secretario general de CCOO Comarques del Nord, Albert Fernández, y el de UGT de Castellón, Francisco Sacacia. El responsable de Comisiones Obreras ha explicado que "hay que apostar por mantener el aumento salarial conforme a la inflación y continuar en la línea de subir el salario mínimo interprofesional hasta llegar al 60% del sueldo medio". "Si aportas más poder adquisitivo, la economía se reactiva y ganamos todos", ha añadido Fernández, abogando por lograr un pacto de rentas.

Por su parte, Sacacia ha defendido que la inflación "se compense con la subida de sueldos y no se pierda poder adquisitivo, ni en trabajadores ni en pensionistas". "Los empresarios siempre dicen que no es el momento, pero no vamos a permitir que se pierda capacidad adquisitiva", ha insistido el secretario general de UGT, quien ha concretado que es necesario "que en todos los convenios aparezcan cláusulas que contemplen una revisión de los sueldos por la desviación del IPC".

Unas cuestiones que, junto con la igualdad, protagonizarán la reivindicación de la manifestación que se celebrará este domingo, la primera tras la pandemia. La misma partirá a las 11 horas de la plaza de les Aules de Castelló y transcurrirá por la calle Enmedio, Puerta del Sol, calle Mayor, plaza María Agustina y regresará a les Aules, donde se procederá a la lectura del manifiesto de la jornada.

Estabilidad contra la siniestralidad: 17 muertes en el 2021

Ambos dirigentes sindicales también han insistido en reforzar la estabilidad en las plantillas de trabajadores para combatir la siniestralidad laboral. Y es que, la provincia de Castellón ha experimentado un notable repunte de los accidentes en puestos de trabajo. Solo en el 2021 se registraron 17 muertes en el territorio provincial, frente a las 8 del 2020, más del doble. "La precariedad laboral mata. La reforma laboral tiene un tema clave y es la contratación indefinida, pues la temporal es la causante de muchos accidentes", ha valorado Sacacia.