Castellón tiene 16.038 parados sin ninguna prestación por desempleo

En un contexto en el que Castellón acabó marzo con un nuevo repunte del desempleo motivado por los efectos de la crisis energética, tal y como plasmó esta semana la Encuesta de Población Activa (EPA), los registros del Ministerio de Empleo sobre los beneficiarios al cierre de dicho mes, los últimos disponibles, dicen que la provincia contaba con 36.641 personas inscritas en las listas del desempleo, mientras que en ese momento solo cobraban alguna prestación 20.603. Por tanto, son 16.038 parados, más de cuatro de cada diez, los castellonenses que no perciben ninguna ayuda por el hecho de no contar con un trabajo.

De los más de 20.000 que ingresan dinero por estar sin trabajo e inscritos en las listas oficiales de quienes buscan un empleo, menos de una cuarta parte, un total de 4.572 son de nacionalidades diferentes de la española.

Una de las razones que el secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández, sitúa como clave para entender por qué hay una bolsa tan elevada de parados sin ayudas está en que, del total de desempleados, el 55,29% son del colectivo de larga duración, y de esta proporción, casi el 70% lleva más de dos años sin encontrar trabajo. El paro femenino supone cerca del 67% de este desempleo prolongado.

Fernández apunta, además, que el número de beneficiarios de prestaciones ha caído un 16,77% en Castellón durante el último año, al igual las solicitudes de prestación se han desplomado un 52,3% en la misma comparación interanual. El secretario general del CCOO en Castellón indica que «el descenso se debe al decaimiento de los ERTE vigentes durante lo peor de la pandemia, por lo que también han caído un 47,63% las prestaciones contributivas».

Además de llamar la atención sobre el dato de que más del 62% de los beneficiarios de alguno de estos ingresos tiene más de 45 años, Albert Fernández explica que, si bien una parte de quienes no perciben las prestaciones conviven en hogares donde hay ingresos, «no es así en todos los casos», lo que «empuja al alza la actividad de la economía sumergida como única vía de supervivencia».

Desde su punto de vista, la solución pasa por «un cambio de mentalidad, de cultura, para erradicar el fraude a la hacienda pública y pagar más impuestos para poder contar con fondos suficientes para estar en condiciones de establecer políticas sociales más potentes, que permitan dar cobertura a todas las necesidades».

En cuanto al acceso a la mayor parte de las prestaciones, el subsidio por desempleo, junto con la prestación del paro, es una de las más solicitadas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ya que se trata de un ingreso destinado a las personas que han agotado su derecho al paro y que aún buscan empleo, y se han ampliado los requisitos. Así, se exige de nuevo acreditar la Búsqueda Activa de Empleo (BAE) para poder optar a la prestación.

La provincia suma en 3 años 1.100 hogares sin ingresos





La provincia de Castellón registró al cierre de marzo un total de 12.400 hogares en los que no se percibe ningún tipo de ingreso. La cifra suma 1.100 casas más en las que no entra ninguna cantidad de dinero que en la misma fecha del 2019, cuando aún no había estallado la crisis del coronavirus. Se trata de una tendencia al alza contraria a la presentada en el conjunto de la Comunitat durante los tres años.





De hecho, el número de viviendas de la Comunitat Valenciana en las que ninguno de sus moradores aporta ingresos se ha reducido en 25.100 desde el primer trimestre del 2019, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). En aquel momento, los hogares que no tenían perceptores de ingresos ascendían a 109.500, mientras que justo tres ejercicios más tarde, al cierre de marzo del 2022, dicha cifra había bajado a 84.400. Se trata de una reducción del 22,9%. En dichas familias, ninguno de sus integrantes cobra un salario, una pensión o una prestación por paro.





En el primer trimestre del 2022, en la Comunitat había aldo más de dos millones de viviendas familiares, lo que implica que solo el 4,2% carecía de ingresos. Además del mencionado descenso, en el periodo analizado bajó el número de hogares con todos sus miembros activos en paro, que pasó de 110.900 en el 2019 a 102.200 en el 2022. Hay que tener en cuenta para este indicador que los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) no cuentan como parados.