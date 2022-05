Fernando comenzó con solo seis años a navegar en el Club Náutico de Castellón. Sus primeros pasos en el mar los realizó con un barquito de apenas tres metros de longitud (ahora está a bordo de un crucero de 130), y posteriormente llegó a competir en deportes náuticos y fue instructor. Mientras tanto compaginaba sus estudios en el Colegio Lluís Revest, primero, y en el San Cristóbal, después. Cuando concluyó el bachiller tenía claro que iba a dedicarse al mar, aunque tenía dos opciones: “Pensé en dedicarme a la arquitectura náutica para diseñar barcos, pero al final me decidí por pilotarlos". Es por ello que cursó en Santander Ingeniería Marítima, Naval y Oceánica, licenciatura en la que concluyó en la quinta mejor posición de toda España: “Antes aprobaba, pero con notas normales, pero la carrera me gustó tanto que me fue bastante bien”.