La natalidad remonta en Castellón y las madres con más de 45 años van al alza

Castellón ha mejorado las cifras de natalidad en el comienzo del 2022, siguiendo la tónica de España que también ha roto la tendencia a la baja de los últimos cinco años. Con 689 alumbramientos en dos meses, un 12% más que hace un año, la provincia está a un 5% de recuperar los niveles precoronavirus.

La radiografía de enero y febrero --último dato disponible, recién publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)-- muestra cómo el grupo mayoritario de madres sigue siendo el de 30 a 34 años (250 nacimientos) y le sigue el de 35 a 39 años (189). La decisión de ser madre, que ya se demoraba, «lo ha hecho un poquito más con la pandemia, que no ha ayudado», si bien se vuelve a detectar un repunte de consultas. Así lo apuntó la coordinadora de grupo de matronas de Atención Primaria del departamento de Salud de Castelló, Ruth Tirado, quien añadió: «Venimos de meses en los que no hemos tenido tantas primeras visitas de embarazadas como solíamos tener antes. Pero este abril se ha notado un cambio y tenemos desbordadas las agendas. La gente se ha dado cuenta de que tenemos que convivir con el coronavirus y no puede retrasar más la maternidad». Al respecto, añadió que perciben que «esto puede dar pie a encontrar mamás de más edad, pero depende si es la primera vez o ya la segunda. Para el primer hijo la edad ronda la treintena (33-34); no estamos en los 20».

Edad tardía

Los partos que más se incrementan en Castellón en este 2022 respecto a antes del covid-19, en 2019, curiosamente, son los de madres de más de 45 años (un 176% más en tres años), los de 40 a 44 (un 26% más) y los de 15 a 19 años (un 24%).

Los nacimientos de bebés de madres de 45 a 49 años en Castellón, en enero y febrero, han sido ocho. Pero en datos anuales, el pasado 2021 se registraron 40 alumbramientos, número récord de la serie histórica para este grupo de edad, con casi el doble de casuística que en el 2016 (22 partos de madres de edad más avanzada) y con un dato que quintuplica al de todo 2001 (cuando se dieron solo ocho a lo largo de ese año).

Visitas a los paritorios

El acompañamiento a las embarazadas va retornando a la normalidad en centros de salud y hospitales. Ya quedan atrás desde hace meses las charlas para futuras mamás a través de videoconferencia. «Vuelven a ser lo que eran», afirma Tirado. Han vuelto las presenciales, el preparto en la piscina, el posparto y los talleres de masajes infantiles.

Sin embargo, otras cuestiones se han retomado hace poco, como las cesáreas humanizadas con acompañante, «desde hace un escaso mes».

Otra novedad es que el 5 de mayo vuelven a organizarse las visitas guiadas para embarazadas a partir de la semana 38 para conocer el paritorio del Hospital General de Castelló --en el de la Plana, en Vila-real, ya se reanudaron--. Justo el día 5 se celebrará el Día de las Matronas, y para ello se han organizado actividades.

Efecto covid: Familia y amigos aún no pueden acudir al hospital

Las visitas al hospital para conocer al bebé todavía no se han recuperado ni hay fecha. En el parto, solo hay posibilidad de tener a un acompañante. Antes, en la sala de espera del hospital aguardaban los futuros abuelos, hermanitos o tíos. Y ya en planta con el recién nacido, antaño se sucedían las visitas de familiares y amigos pero con el covid se acabó. Y todavía no hay permiso para ello. Ahora, en la habitación con la madre y el bebé puede haber solo un acompañante, que se puede turnar con otro, pero siempre han de ser las mismas dos personas, tanto en el hospital General de Castelló como en el de la Plana de Vila-real.

Técnicas para aliviar el dolor

En los partos, el Hospital General, tal y como relata una de las supervisoras del paritorio, Ana Cervera, «sí se han recuperado hace dos o tres semanas las cesáreas humanizadas (con acompañante)», aunque el proyecto de cambio de paritorio previsto en octubre del 2020, y paralizado por la pandemia, todavía no hay fecha. Los métodos no farmacológicos que se utilizan contra el dolor son movilidad (posturas), inyecciones de agua estéril y gas de la risa etonox. En la Plana, las cesáreas humanizadas se retomaron poco antes, hace un mes; se usan los mismas técnicas (y además el tens para primeras contracciones); y se espera, según avanzó la supervisora del paritorio del Hospital la Plana, Soledad Carreguí, «en corto plazo de tiempo» impulsar de nuevo el proyecto de una casa de partos, que sería pionera en la Comunitat.

La mujer toma las riendas pero faltan infraestructuras

Las mujeres cada día más escogen las riendas de su parto. En su cartilla maternal eligen su plan de parto, vigente desde 2008 y actualizado hace medio año: epidural, bañera, pelota, Etonox e incluso decidir parir en cualquier hospital público de España, de Castelló irse a Asturias. El único hándicap es la falta de infraestructuras, aunque las sanitarias «hacen un trabajo increíble con sus medios». En la Plana hay bañera y habitación individual --pero en el General, con obras pendientes desde el 2020, no-- y se prevé retomar «en breve» el proyecto de una casa de partos.

Curioso dato: 300.000 euros de gasto

La plataforma de ahorro europea Raisin ha hecho un cálculo del gasto de tener un hijo desde que nace hasta que se independiza, estimando la edad de 28 años. Para el primer año de vida el desembolso, apunta, «supera los 10.000 euros».