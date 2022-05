Las reformas en Castellón ya cuestan un 30% más por la subida de materiales

Quien tenga pensado reformar en Castellón su vivienda habitual o en su segunda residencia en estos meses se encontrará con presupuestos más caros de lo habitual, un 30% más desde principios de 2022 hasta ahora. La escasez y el alza de precios de los materiales que afecta a la construcción en general y se extiende al subsector de las reformas están detrás, y no se atisba el final por parte de los proveedores, pues la situación que se arrastraba con la crisis de los fletes y la energía se agravó con la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.

Empresas consultadas por Mediterráneo en la provincia corroboran que continúa existiendo demanda y siguen con los trabajos contratados, aunque hay clientes que preveían obras de más calado que sí han decidido posponerlas o bien optar por un proyecto más modesto o calidades más económicas para ajustar su gasto sin renunciar a poner a punto su hogar.

Nueva subida del hormigón

Sergio Pardo, gerente de Grupo Pardo, explica que «ha habido un encarecimiento bárbaro de los materiales: hierro, hormigón, aluminio, cobre...y automáticamente se han puesto todos en el carro». «Está claro que el coste de la energía ha aumentado y ello encarece los productos, pero el hierro, por ejemplo, de enero hasta ahora ha subido de 1 euro el kilo montado en obra, a 1,60. Casi se ha duplicado. Otro ejemplo es el hormigón: hemos recibido cartas de las plantas explicando que a partir del 1 de mayo el precio sufre un incremento de 10 euros por m3 sobre un precio de 60. Donde antes te costaba 60, ahora, 70».

El precio de los azulejos solo se puede mantener "un día" Los pavimentos y revestimientos cerámicos son uno de los materiales que se han encarecido y que tiene mucho peso en las reformas. Sergio Pardo, gerente de Grupo Pardo, cuenta cómo ahora «las empresas te dan precio para hoy, pero no para mañana. Y así ocurre con las azulejeras, con todas». Y es que el impacto en el coste de producción por la escalada del gas se está notando mucho en este 2022. «Te dan un precio base, más un variable, que depende de a cuánto estén pagando el gas en ese momento. Antes tenías un precio y te lo mantenían un año perfectamente. Pero ahora el alza del gas es tan alta que no pueden. Igual tienes una tarifa de 15 por azulejo más 0,30, por el gas. No dan precio ni para el mes ni para el año que viene, sino inmediato. Es una locura», remarcó.

Mucha subida de precios en poco tiempo

Los proveedores tampoco saben cuándo tocará techo. «Realmente la subida de precios ha sido espectacular, al tener lugar en un plazo muy corto de tiempo, en un par de meses. Lógicamente, la guerra en Ucrania ha influido».

Pese a todo, su empresa no para. «Nos piden presupuestos de reformas todas las semanas. Buscan cambiar el baño o la cocina; o una reforma integral del apartamento y tirarlo todo abajo y hacerlo nuevo. Y en obra nueva, está el particular que compra una parcela y se quiere construir una unifamiliar con jardín que le da la libertada que no tiene en un piso».

Cómo sortear el aumento del presupuesto inicial

Pero el impacto está «en las disyuntivas que se plantean muchos clientes». «En marzo vino una persona decidida a aceptar un presupuesto de octubre. Si es un incremento bajo, lo asimilas. Pero con subidas del material del 300 o 100 o 50%, no puedes. Para una estructura de hierro de una casa que precisa 30 toneladas de hierro a 0,50 euros más, son 15.000 euros de sobrecoste solo para empezar. No hay margen de maniobra», relata. Y le plantearon opciones: «Rescindir el contrato y buscar otra empresa que igual pide más porque hay otras partidas que sí conservan el presupuesto de hace seis meses; dos, pagas la diferencia; o tres, pospones la obra al menos seis meses, a después del verano, para ver si el souflé de precios ha bajado, aunque nunca lo hará a nivel de enero. Porque siempre ha pasado igual cuando hay subida sube mucho pero tarda en bajar y se queda un porcentaje. El precio llegará a estabilizarse en algún momento pero no como antes».

En general, las reformas igual siguen, pero se moderan. «Hay clientes que al pasarles el presupuesto se les va y ven cómo reducir costos: renuncian a la piscina y la dejan para dentro de tres años; o el garaje lo acaban diáfano en lugar e con bodega; o ponen césped en lugar de pavimento exterior. Renuncian a lo prescindible».

Diferentes costes y retraso de suministros

En otra compañía, Fustecma, su CEO, José Matas, relata que «efectivamente, el coste de las reformas se ha encarecido en torno a un 30% y hay materiales que tardan en llegar. Aunque la demanda se ha moderado, trabajamos relativamente bien, sin muchos parones, pues muchas obras ya no son por comodidad, como tras el confinamiento; sino por necesidad». Se pide desde una cocina (de 3.000 a 30.000 euros, sin obra; o de 8.000 a 30.000, con obra, y todo varía en función de superficie, calidades y qué se hace), «De vez en cuando sí hay materiales que pueden faltar. Por ejemplo, montamos una cocina y se retrasó el envío del zócalo. Luego, en azulejos, lo mismo. Tienes que llamar a fábrica y que te digan el estoc. A veces hay referencias en catálogo que allí ya no están disponibles», explica Matas. «Si se pide una melamina especial y en lugar de tardar cuatro semanas, tarda ocho o 12. Son barbaridades», indica.

Melaminas, DM, aglomerados o hierro cuestan más del doble que hace un año. «En 2021 nos tocó buscar material por debajo de las piedras para poder servir. La mano de obra subió, pero menos, un 5%. La luz sí cuesta ya cuatro veces más: de 3.000 a 12.000 €».

Un piso remodelado gana valor y se puede alquilar por un 30% más Por una vivienda reformada se puede obtener hasta un 30% más de renta de alquiler, dado que se revaloriza, según apunta un estudio de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac). Pero antes de obtener tales rendimientos, según apuntan desde esta patronal multisectorial, habría que acometer un desembolso, estimado por Andimac, en unos 26.000 euros si se toma como parámetro, por ejemplo, la reforma integral de una vivienda de 90 metros cuadrados. De ellos, en torno al 60% corresponderían al coste de los materiales de construcción; mientras que el restante 40%, se destinaría como aportación al pago de la mano de obra.