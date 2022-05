Enfermos renales cargan contra Sanitat por priorizar los trasplantes en Valencia frente a Castellón

El presidente de la asociación de enfermos renales Alcer Castalia Juan Doménech, lamentó la discriminación de Castellón y pidió el cese o dimisión del director territorial, Edelmiro Sebastián. Así lo indicó tras conocer que el Hospital Clínic de València ha realizado ya su primer trasplante renal, tras obtener la autorización como centro trasplantador, adelantándose al General de Castellón, donde está previsto para el 2023.

Coronavirus

Doménech señaló que «no puede ser que el delegado territorial manifestara que en Castellón no habría centro trasplantador mientras hubiera covid y que en Valencia sí se permita; parece que allí no exista el coronavirus». Y es que Sebastián, en declaraciones públicas, dijo que hasta que la pandemia no hubiera finalizado no llegaría la unidad de trasplantes renales.

Discriminación

El responsable de Alcer recordó que los trámites del Clínic arrancaron al mismo tiempo que los del General de Castelló, donde ni siquiera se ha puesto en marcha la formación del personal.

«Una vez más, Valencia discrimina y subyuga la asistencia sanitaria de Castellón», expuso, para lamentar la «incoherencia».

No somos iguales

Acusó a Sebastián de apoyar la discriminación de Castellón en favor de Valencia, lo que para él «evidencia que todos los pacientes en la Comunitat no somos iguales». Por ello, señaló que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, tiene que cesar a Sebastiá si no apoya esta discriminación. Y también consideró que el president Ximo Puig que dio su palabra de que Castellón sería centro trasplantador, estaría muy bien que en estos momentos de turbulencias volviera a dejar su palabra.

Hospital comarcal

A juicio de Doménech, «quieren convertirnos en un hospital comarcal y nos pasará como a Vinaròs». Añadió en el Clínic se está haciendo un macroproyecto como la Fe y que el 25% de médicos de Castelló viene de Valencia, con lo que preferirán una plaza en Valencia y cada vez habrá menos especialidades en Castellón y habrá que ir cada vez más a la provincia vecina. Añadió que cuánto más te desplazas más riesgo corre tu vida.

Castellón: cero trasplantes y líder en donaciones

En Castellón no hay ningún hospital autorizado para realizar trasplantes de órganos, con lo que no se ha realizado ninguno en 2021. Sin embargo, el centro que mayor número de donaciones registró el año pasado en la Comunitat fue el Hospital General de Castelló con 47, que se realizaron en hospitales de fuera de Castellón.

Valencia: 407 trasplantes

Valencia es líder en la Comunitat en trasplantes. Más de la mitad fueron renales. El Hospital la Fe y el Peset eran los dos centros trasplantadores, al que se ha sumado este año el Clínic. La Fe realizó 115 trasplantes de riñón de adultos y 8 en infantil y el Peset 84. La Fe realizó 117 trasplantes hepáticos, 22 cardiacos, 55 de pulmón y 6 de páncreas.

Alicante 107 trasplantes

Alicante tiene dos centros trasplantadores de riñón, Elche y el General Universitario. En el primer centro se realizaron 15 en el 2021 y en el segundo 52. El General Universitario también realiza trasplantes hepáticos, un total de 40 se hicieron el año pasado, según la memoria de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).