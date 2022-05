La falta del centro de trasplantes impide atender en Castellón a 100 enfermos renales

El Hospital General no puede realizar trasplantes renales, lo que afecta en Castellón a un centenar de pacientes que precisan esta cirugía. Según Juan Doménech, más de 500 enfermos renales se encuentran sometidos a diálisis en Castellón y, de ellos, se calcula que un 20% precisan un trasplante. Con cifras de 2021, eran 584 los dializados en la provincia.

Dos años en espera

Sin embargo, señala, en este centenar de pacientes, unas 60 personas estarían en espera de un trasplante. Las otras son personas que todavía no han entrado en la lista de trasplantes porque están a la espera de la realización de todas las pruebas que se requieren. Según Doménech, "nuestras pruebas tardan más por la falta de especialistas, por lo que en Castellón no tenemos las mismas condiciones", que en Valencia y Alicante añade. "Hay casos de gente que está dos años sin entrar en lista de espera y que se encuentra en el limbo, desesperados", señala Doménech, quien confía en que la autorización permita agilizar la realización de las pruebas, que afectan a distintos especialistas. "De hecho, en ocasiones las pruebas ya no son válidas, por el tiempo que ha pasado", manifiesta. "Iríamos más rápido en las pruebas, con lo que entraríamos en lista en menor tiempo y muchas de ellas no entrarían en diálisis, cuando haya una insuficiencia pasarían a trasplantes directamente", agregó.

Las causas

Desde el departamento que dirige Ana Barceló se señala que falta la autorización de la inspección sanitaria que, durante el proceso de acreditación, identificó unos aspectos que tenía que subsanar el hospital General y que siguen pendientes de resolver. Están en trámite y, en cuanto se resuelvan, en los próximos meses, se podrá comenzar a hacer trasplantes. Sí que está, no obstante, la autorización de la dirección general de Asistencia Sanitaria. Sin embargo no especificaron qué aspectos son.

Que se abra "ya"

Por parte de los sindicatos apoyaron la reivindicación de Alcer. Así, Encarna Barragán, de CCOO, reivindicó que "se abra ya". "Los pacientes renales de Castellón no se merecen la situación que estamos viviendo. Los usuarios necesitan este servicio y no tener que desplazarse a Valencia para consultas y trasplantes", declaró.

Además, añadió que "Castellón es la provincia que más explantes se está realizando. Nos parece muy bien que se abra una nueva unidad de trasplantes en el Clínic, pero creemos que antes que 3 en Valencia correspondería una a Castellón. Porque Alicante y Elche tienen una cada una. "No puede ser que Castellón siga ninguneado por la consellera que está haciendo una gestión nefasta", señaló, recordando la parca dotación de refuerzos al Provincial y al General, la situación de la Atención Primaria y la poca dotación de técnicos de radiología.

Aunque "los trámites están hechos", Barragán mostró sus dudas de que pueda ser este año cuando pueda ponerse en marcha. Señaló que en este proceso intervienen muchas especialidades. La ajustada plantilla y la falta de camas UCI que sufría el General hasta ahora podrían ser un problema.

Por su parte, desde CSIF señalaron que la puesta en marcha de esta unidad debería ser prioritaria y más teniendo en cuenta que el Hospital General de Castellón lidera el ránking de donaciones de órganos en la Comunitat Valenciana, pese a no ser un centro trasplantador.

Por ello CSIF solicitó a la Conselleria de Sanitat que revise cuanto antes el caso del Hospital General y, si la no concesión fuera a consecuencia de déficits de plantilla o estructurales, se corrijan cuanto antes para agilizar la puesta en marcha de esta unidad y evitar la discriminación por razón de territorio a la que se ve sometida la provincia de Castellón