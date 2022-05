Castellón está registrando la primavera más húmeda desde que hay registros. Solo hasta el día 4 se han acumulado 372,4 l/m2 con un déficit de horas de sol, según explica la Agencia Estatal de Meteorología. Así las cosas, ¿cuándo llegará el tiempo estival a la provincia? El catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda, expone que tenemos por delante una semana tranquila, con anticiclón, tiempo estable y temperaturas con 22-23 grados de máxima.

En ese sentido, señala que tanto lo que resta de semana como los comienzos de la próxima van a venir marcados por un anticiclón, que parece estable. Por tanto, "no se aprecian precipitaciones para los próximos seis o siete días", añade. "Vamos a ver si este es el patrón para la segunda mitad del mes, con la masa de aire tropical cubriéndonos y dejando más hacia el norte las masas de aire polar y cualquier posible desprendimiento de DANAS", señala. Ello, señala, "precogniza la llegada del verano". "A ver si se mantiene este patrón. Parece que sí por los modelos a medio plazo pero en principio vamos a contentarnos con la semana que tenemos por delante", agrega.

Lluvias históricas

Según Quereda, lo ocurrido estos días pasados no es habitual, por el volumen recogido, aunque son localizados, en la zona de la Plana ha habido máximos históricos que suponen un 70% del total anual. "Ha sido una primavera francamente lluviosa", señala. Por fortuna, señala, "la borrasca nos deja y se desplaza a Túnez y Argelia", refleja. Unas precipitaciones que han servido para recargar acuíferos, aunque se han focalizado más en la parte litoral, aunque no en las cabeceras de los ríos. De hecho, la situación de los embalses no se ha visto significativamente mejorada.

Predicción para el viernes

Por su parte, Aemet pronostica para este viernes cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad de evolución diurna por la tarde en el interior, cuando existe baja probabilidad de algún chubasco débil y aislado. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, alcanzando los 23-24º en la costa.