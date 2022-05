El 25 d’abril vuelve a Castelló

El 25 d’abril volvió este sábado a Castelló 40 años después del Aplec del 1982, cuando Joan Fuster realizó su mítico discurso O ara o mai ante miles de personas que acudieron a la Plaza de Toros de la capital de la Plana para reivindicar la lengua y la vertebración del territorio.

Unas 10.000 personas, según la organización de Acció Cultural del País Valencià, o 2.000, según la Policía Local, recorrieron sin incidentes las principales calles del centro de la ciudad tras un encuentro de muixerangues, partiendo desde la plaza de la Independencia y finalizando en el recinto taurino. Lo hicieron bajo el lema Ara i sempre. Som País Valencià, y dieron cita a partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales y diversos colectivos sociales. Los participantes mostraron durante el recorrido algunas pancartas y carteles en los que se podía leer: No renunciem al concert econòmic, No renunciem al valencià, No renunciem al Xúquer o No renunciem a les comarques.

Entre los asistentes estuvo el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marçà, quien aseguró que la cita conmemora un día «histórico» para los valencianos: «Reivindicamos nuestro estatuto y autogobierno y que nuestra lengua esté más presente en el día a día», dijo. Por su parte, la presidenta de ACPV, Anna Oliver, hizo hincapié en que la jornada sirve para reivindicar «la vertebración del País Valencià, que todos los lugares son importantes y todo el territorio ha de ser reconocido», así como para «poder hacer uso de nuestros derechos lingüísticos con normalidad con todo tipo de administración y en cualquier ámbito».

Música

El colofón a la jornada reivindicativa, que arrancó con actividades en la plaza Huerto Sogueros, tuvo lugar en la Plaza de Toros. Allí el público pudo disfrutar de reconocidos artistas valencianos como Mireia Vives y Borja Penalba, Tesa, Cactus, Tardor, Smoking Souls, entre otros.

La última vez que la conmemoración del 25 d’abril se celebró fuera de València fue en el año 2008, cuando se trasladó hasta Alicante para exigir la reciprocidad entre televisiones. H