Colas en extranjería en Castellón: "Hay gente que lleva 15 días haciendo fila para que no le quiten el puesto"

«Hay gente que lleva 15 días seguidos haciendo fila día y noche para que no le quiten el puesto». Es el testimonio de una ciudadana de Colombia respecto a las colas que tienen que realizar las personas que quieren solicitar cita en la oficina de Extranjería de Castellón para poder realizar sus trámites de asilo.

Más de dos semanas

«Tomé la decisión de venirme para acá sin conocer a nadie, con los pocos recursos que tenía, porque en mi país un hombre se obsesionó conmigo y por más demandas que le puse nunca me protegieron. Me estaba maltratando físicamente y me amenazaba con que me mataría si conseguía otra pareja», señala. Lleva más de dos semanas haciendo fila (casi 20 días) y por fin ha conseguido pasar a la lista 1, con lo que confía en que el próximo viernes le toque. Ella es de Borriol y tiene que bajar a Castellón con el consiguiente trastorno, por lo que la solidaridad se ha extendido entre los que comparten esta situación. Son grupos de 20 personas y se turnan.

A la intemperie

En los alrededores puede verse a personas aguardando con sillas de cámping para poder conseguir su cita. Situación que también han censurado los propios ciudadanos que acuden a este servicio, soportando las inclemencias del tiempo cuando llueve y hace frío. «Creo que tenemos derecho al respeto. Si las personas toman la decisión de salir de su país es por que corren peligro o quizás algunos sea por buscarles un mejor nivel de vida a sus hijos», manifestaba una afectada.

Colapso

El presidente del colegio de abogados, Manuel Mata, señalaba que en numerosas ocasiones han denunciado el colapso tanto desde este órgano como los propios letrados de extranjería, y la falta de medios que provoca que las citas para conseguir que te reciban, por ejemplo, para iniciar un trámite de asilo se estén dando para noviembre y diciembre. Este colectivo acampa desde la noche del jueves a la mañana del viernes para conseguir un turno, ya que hay una lista, para poder iniciar el procedimiento, ya que únicamente se dan 20 números al día.

Infradotación de medios

Mata señalaba que la oficina está infradotada. «No nos cabe ninguna duda de que los funcionarios son profesionales vocacionales y hacen todo lo que pueden pero están absolutamente desbordados y esto se traduce en imágenes como esta», señalaba.

Ciudadanos extranjeros esperando ante oficina extranjería de Castellón a q les asignen un número para solicitar asilo. Algunos duermen allí la noche anterior. Las citas para diciembre 2022. Por supuesto, la escasez de medios genera q proliferen mafias. @ACNURspain @AbogaciayDDHH pic.twitter.com/1DEI6os1vK — Manuel Mata (@manuelmata2018) 6 de mayo de 2022

Reunión

Mata señaló que periódicamente se reúnen con la subdelegación del Gobierno y que tienen previsto el miércoles convocada un encuentro al que acudirá el responsable de extranjería en el que esperan a ver si se puede producir alguna medida para mejorar esta lamentable situación.

Los ciudadanos acampan en un solar situado frente a la comisaría desde el jueves. Una situación que da pie a que se produzca una situación de comercio de turnos, ante la desesperación por conseguir atención.

Además, el servicio se ha visto recortado, ya que antes se daba cita dos veces por semana y ahora únicamente los viernes. «Dan 20 posiciones cada viernes y no dan a basto», apuntó Mata.

La situación de las colas venía produciéndose hasta ahora en la plaza Teodoro Izquierdo, como ya denunció en su momento Mediterráneo, pero ahora, se ha trasladado a la oficina de Comisaría.