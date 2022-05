Tiene por delante el reto y el privilegio de ser la primera mujer en presidir el Colegio de Farmacéuticos de Castellón en sus 125 años de vida. Licenciada en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética, Rosa Arnau trabaja como farmacéutica adjunta en la botica Ana C. Salvador --su madre-- de Peñíscola desde el 2004. Ha sido vocal de Alimentación durante los ocho años de presidencia de Sergio Marco, quien este martes le cederá el cargo. Su candidatura, que fue la única que se presentó, aporta una línea continuista pero con numerosos proyectos a desarrollar para que el paciente les vea como aliados en temas de salud.

Encabezó la única candidatura que se presentó para dirigir el Colegio de Farmacéuticos de Castellón. ¿Este hecho hace que no haya ningún tipo de conflicto y le ayude a afrontar los cuatro años con más unión?

Desde que decidí presentar esta candidatura, todo lo que he recibido, tanto por los compañeros de la junta de gobierno, de la que he sido vocal durante los últimos ocho años, como por el resto de la profesión, han sido muestras de apoyo, ánimo y cariño. Además, cuento con la ayuda de mi familia. Desde luego, en estas condiciones es más fácil afrontar los retos y desafíos que se nos puedan presentar.

Es la primera mujer en presidir el Colegio de Farmacéuticos de Castellón... Imagino que siente un cierto orgullo por ello.

Estamos hablando de una profesión mayoritariamente femenina y, sin embargo, en los casi 125 años de historia de nuestro colegio nunca ha habido una mujer presidenta hasta ahora.

El día 10 de mayo tomará posesión. ¿Cuál es el primer objetivo a desarrollar que se ha puesto en el horizonte?

Considero que desde el colegio debemos velar, como hemos hecho siempre, por la correcta distribución y dispensación de medicamentos, por la investigación y por la educación de los castellonenses, así como por los colectivos más vulnerables a través de la renovación de convenios con asociaciones de pacientes. Entre mis prioridades figura la prestación farmacéutica de máxima calidad en las boticas , un objetivo que viene dado por la excelencia en el catálogo de servicios que se ofrece desde la organización colegial. Asimismo, también considero de gran importancia la formación de primer nivel, el avance de la farmacia asistencial y la puesta en valor de la figura del farmacéutico, desde el profesional que trabaja en una farmacia hospitalaria hasta el que se dedica a análisis clínicos, pasando por otras áreas como la distribución o la industria.

¿Cuáles son los principales problemas que afectan a los farmacéuticos de Castellón?

Ahora mismo está sobre la mesa el decreto ley ómnibus que regula la entrega de medicamentos a domicilio en los pueblos más despoblados. Este documento autorizaría a las farmacias rurales a ampliar su catálogo de servicios con la posibilidad de hacer la entrega de la medicación a domicilio. Esto que, a priori, puede parecer positivo, consideramos que no lo será, al contrario, ya que las farmacias rurales no disponen de los medios para llevarlo a cabo. Además, también perseguimos una mayor integración con el sistema sanitario público, pero no por nosotros, sino por los ciudadanos. Las farmacias somos la puerta de entrada para resolver cualquier duda de la población y creo que, si tuviéramos una mayor fluidez en la comunicación con las administraciones sanitarias, podríamos ayudar mucho más.

Las reivindicaciones del colegio van encaminadas a garantizar la supervivencia de las farmacias rurales en una provincia donde la despoblación es un verdadero problema. ¿Cuántas hay en Castellón? ¿Qué medidas o acciones requieren?

En la provincia hay alrededor de 300 farmacias. De estas, 104 son farmacia única en su localidad y de estas, 28 son farmacias VEC (de viabilidad económica comprometida). Estas farmacias son el primer eslabón de la cadena sanitaria y, en muchas ocasiones, el único agente sanitario al que tiene acceso permanente la población rural. Sin embargo, por sus particularidades, necesitan iniciativas que atiendan a su situación de vulnerabilidad económica y profesional. Por tanto, necesitamos trabajar conjuntamente con la Administración en la elaboración de propuestas para garantizar su viabilidad, como pueden ser la aplicación de incentivos fiscales, la remuneración de los servicios de urgencia o la concertación de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales.

Siempre han defendido tener un papel activo durante la pandemia. ¿Cree que la Administración se olvidó de que los farmacéuticos son personal sanitario?

La situación que se ha vivido en los últimos meses ha sido extremadamente complicada para todos los sanitarios, pero a pesar de las circunstancias de los últimos dos años, los farmacéuticos hemos estado al pie del cañón en lo que se nos ha necesitado. Un hecho que, a mi parecer, no ha sabido aprovechar la Administración, ya que las farmacias no hemos puesto barreras entre el farmacéutico y el ciudadano, ni citas, ni llamadas telefónicas… la gente que ha venido se ha encontrado siempre la puerta abierta.

¿Qué retos se plantea?

Los principales retos de la farmacia pasan porque el paciente nos vea como su aliado en los temas de salud. Considero necesario abordar una reforma sanitaria que debería contemplar la atención domiciliaria a aquellos pacientes que por sus características están en su casa y tienen una dificultad notable en su movilidad para acudir a recoger sus medicamentos. Estos pacientes necesitan que el farmacéutico, al igual que el médico, acuda al domicilio. También considero importante que defendamos el tema de la dispensación de los medicamentos hospitalarios. Aquí, en nuestra provincia, estamos inmersos desde finales de enero del 2021 en un programa conjuntamente con el Hospital General Universitario de Castelló para facilitar ese acceso. Otra cuestión destacada es la revisión de los tratamientos de los pacientes, para ayudar a los compañeros farmacéuticos de atención primaria. Creo que es muy necesario que se establezca un sistema de cooperación y coordinación entre médicos y farmacéuticos comunitarios, creando un canal de comunicación efectivo y bidireccional que permita solucionar los problemas relacionados con los tratamientos que surgen en el día a día de las farmacias. Este canal ya existe, es la receta electrónica, pero está infrautilizada y es necesario hacer modificaciones para tener un mejor servicio.