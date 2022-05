Vuelven las comuniones libres de restricciones a Castellón

Era poscovid: Misa solo con invitación para evitar multitudes

Las comuniones de este 2022 vuelven todas a mayo --en un calendario que se prolonga hasta el 19 de junio, domingo del Corpus Christi-- y lo hacen sin mascarilla obligatoria y sin aforo. Sin embargo, desde la diócesis recuerdan que el aforo al 100% en los templos solo contempla las personas que caben sentadas en los bancos y no se incluyen las que pueden permanecer de pie, de hecho, nadie puede estar en los pasillos, laterales o el fondo de las iglesias, como explicó el delegado de Comunicación de Medios Sociales, Héctor Gozalbo. Por ello, en ceremonias multitudinarias con más de una veintena de niños y niñas para tomar la Comunión, como es el caso de la iglesia Arciprestal de Vila-real, se ha tomado como medida repartir un número determinado de invitaciones por familia, las mismas para cada niño o niña que recibe el sacramento. De este modo, se evitan aglomeraciones y se vela porque se cumpla el aforo al 100%, sin límites --pero sentados--; mientras el resto de invitados espera fuera. En el interior la mascarilla no es obligatoria y, por ejemplo, algunos sacerdotes optan por no llevarla puesta en el altar, donde están solos, pero sí la utilizan en el momento en el que los fieles se acercan a comulgar y ya no se pueden guardar distancias, por prevención. También se ha visto idéntica casuística en celebraciones recientes como las romerías por diversos pueblos del interior de Castellón, cuando en ermitas de tamaño reducido el sacerdote que oficiaba la misa invitaba a utilizar el cubrebocas durante la eucaristía a los participantes, por el mismo motivo, como consejo en prevención por el covid-19.