Conselleria quiere endurecer las condiciones para las salidas de mountain bike en Castellón

De momento es solo un borrador, pero ya ha puesto en guardia a los aficionados a la bicicleta de montaña de toda la Comunitat Valenciana. Se trata del nuevo Reglamento Forestal que está impulsando la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica de Mireia Mollà, un documento que "no tiene ningún sentido" y persigue "erradicar la bicicleta" en estos espacios, a juicio de la asociación que representa al colectivo en territorio autonómico, Acimcova.

Son dos los aspectos más polémicos de esta nueva normativa. Uno, la equiparación de las bicicletas eléctricas a los coches, por lo que no podrían circular por rutas forestales. "Realmente no son eléctricas, sino de pedaleo asistido; y además, la normativa europea las clasifica como ciclos", denuncia Eduardo Oroval, portavoz de Acimcova. Motorizados de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas, cuadriciclos ligeros y quads-AT tendrían vetado el paso por las sendas en caso de que el borrador saliera adelante.

El segundo, la exigencia de tener que solicitar un permiso por anticipado a la Conselleria, en forma de declaración responsable, para circular en grupos de 10 o más personas. "Es una locura", resume Oroval, que cree que este requisito "se podría aplicar a zonas de especial protección, y estamos dispuestos a hablarlo, pero hacerlo en todos los espacios no tiene sentido". El representante de Acimcova cree que esto afectará no solo a los aficionados a la mountain bike, sino también a los vecinos de zonas rurales, que tendrán que planear salidas que hasta el momento hacían de forma rutinaria para no exponerse a una multa.

Falta de diálogo

Por ello, desde la asociación solicitan "urgentemente" la participación de colectivos, asociaciones, clubes y federaciones en la redacción del nuevo reglamento forestal. Un diálogo que hasta el momento no se ha producido, pese a las peticiones en este sentido "que no han sido atendidas por la Conselleria, que tanto habla de participación", denuncia Oroval.

Otro ejemplo es el de la petición, apoyada por más de 5.000 firmas y gestionada a través de la Conselleria de Participación, para forzar un cambio legislativo en el uso de las sendas, que el departamento de Mollà tampoco abordó.

Detrás de iniciativas de este tipo ven en Acimcova un ánimo por parte del departamento autonómico, "que ya viene de mucho tiempo atrás", de sacar a los ciclistas de los espacios forestales. "Pero incluso sabiendo esto, reconocemos que estamos asombradísimos con este borrador", finaliza.