Los médicos piden contratos más largos en Castellón para evitar fuga de talento

Atraer a Castellón a los nuevos médicos especialistas que finalizan sus prácticas de residentes MIR este mes y conseguir que se queden a trabajar en la provincia es una asignatura pendiente. Facultativos de la provincia y sindicatos instan a ofrecer contratos más largos y estables, y mejorar salarios y condiciones, para frenar la fuga de talento al extranjero y a otras autonomías. Y es que en este 2022 han entrado en juego comunidades como Castilla-León con un plan de choque para jóvenes médicos, con contratos de hasta tres años, frente a los tres meses y pico que se prevén en Castellón de cara al verano.

Justo este mes los egresados de Medicina con el examen MIR aprobado eligen su plaza y destino en el hospital o centro de salud donde quieren formarse como residentes a partir del 31 de mayo. Y paralelamente salen al mercado laboral los MIR que acaban ahora su residencia: «en Castellón --según la Conselleria de Sanitat-- son 14 de enfermería y 83 entre médicos (MIR), farmacéuticos, psicólogos, químicos, físicos y biólogos».

Solo se queda una cuarta parte

El presidente del sector de Sanidad del sindicato CSIF, Vicente Navarro, enfatizó que «cada año en Castellón salen unos 80 médicos de media que acaban el MIR pero solo se quedan trabajando en Castellón 20 (una cuarta parte, un 25%)». «Se ofrecen contratos de corta duración, de junio, julio y agosto, y algo de septiembre. Este año igual mejora algo y se alargan algunos a mediados de septiembre pero en otras autonomías, como Cataluña, son de un año», dijo.

«Hemos pedido de manera reiterada ampliarlos para que no sean solo trimestrales o estacionales para cubrir el verano, sino que se prolonguen en el tiempo. Y reclamamos remuneraciones económicas más amplias o incluir guardias en las pagas extra», añadió.

Empleo de calidad

Desde el Colegio de Médicos de Castellón, la exvocal de Médicos de Formación y nueva vicesecretaria general, Paz Mariño, relató que «para fortalecer y mejorar la calidad del sistema sanitario, y evitar la fuga de médicos, lo más importante es ofrecer una formación completa y de calidad, y promover la permanencia de estos médicos especialistas en el Departamento de Salud ofreciendo contratos largos y de calidad».

En la línea, Víctor Pedrera, presidente del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), analizó que este mayo «las circunstancias son iguales que hace un año para los MIR que terminan, solo que al haberse aumentado los contratos de refuerzo por el covid, habrá una oferta mejor en algunas especialidades como medicina de familia, que ha aumentado la plantilla en urgencias hospitalarias y algunos centros de salud». Pero agregó que «las condiciones son las de siempre: inestables y de corta duración; y conforme les hagan mejores ofertas de fuera, estos jóvenes médicos las aceptarán». «Como ejemplo, aquí solo se hacen contratos en las vacantes que pasan por bolsa, o sea que los MIR no podrán entrar porque ya se cerró hace unos meses. Optarán a sustituciones y vacaciones en especialidades donde queden vacantes y que la bolsa esté vacía, ahí sí pueden optar a contratos más interesantes», añadió.

Castilla-León y Murcia

Y añadió la casuística de Castilla León como novedad este año, «que ha lanzado empleos de larga duración, de hasta tres años, a los recién acabados MIR, y eso está atrayendo ya a muchos médicos de Madrid. En Alicante, facultativos de Torrevieja o Vega Baja también se desplazan a trabajar a Murcia, con mejores sueldos y condiciones. Y de Castellón, se da más hacia Aragón que Cataluña», indicó Pedrera.

«El médico se va, a otra autonomía o al extranjero, porque no tiene contrato estable ni un salario decente. En Francia, Inglaterra o Alemania hay mejores condiciones: no ponen consultas de médicos de familia con 60 pacientes citados, como se hace aquí de forma habitual y este verano lo vamos a volver a ver», apuntó el representante. ¿Y en la Comunitat? «El único plan en proyecto es el de puestos de difícil cobertura en zonas periféricas, como Vinaròs u Orihuela, con incentivos todavía por ver. Pero si pagan una miseria con eso no querrá ir nadie. Y de condiciones laborales no se ha modificado ni una coma», concluyó.