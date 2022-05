La venta de bicis en Castellón para ir al trabajo aumenta para ahorrar en gastos

Faustino Muñoz, al frente de Ciclos Faustin, constata que «han venido clientes que son de Vila-real y a lo mejor trabajan en Almassora o Betxí y, evidentemente, si están ganando 800 o 900 euros al mes no se puede gastar 250 euros en gasolina. Prefieren ir en bicicleta y ahorrarse ese dinero». En ese caso optan por la bici económica, desde 250 euros.

«El coste de la eléctrica es mayor, de 1.500 hasta los 10.000 y 12.000 euros, pero es cómoda y no tarda en cargarse», explican. Este modelo se está situando en los top ventas de facturación de muchas cadenas de artículos deportivos en este 2022 en Castellón. El informe estatal de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) y Cofidis refleja que en el 2021 la venta de bicicletas en España creció un 41% en apenas cinco años y aumentó la de unidades eléctricas y su uso lúdico y para la movilidad diaria. La facturación total del sector (incluidos complementos) fue de 2.888 millones, un 10,7% más que en 2020 y el doble que en el 2015.

«A partir del coronavirus la gente ha empezado a practicar deporte para sentirse mejor o desconectar del trabajo. La eléctrica la pide mucha gente mayor que así puede ir a sitios donde no podía antes. La de paseo o carretera la piden personas de 55 a 80 años; y la de doble suspensión para ir por barrancos y montaña, los más jóvenes», relata Muñoz.

Plazos de entrega de tres meses a un año por suministro

Si buscas una bici especial que no está en tienda (de otra talla, color, etc.), es posible que tengas que esperar a tenerla un plazo superior al de antaño, hasta que llegue el suministro. «Antes pedías material a los grandes distribuidores y de un día para otro lo tenías; ahora, no. Respecto a la pandemia, las fábricas están sirviendo algo más, pero aún hay modelos que tardan de tres meses a incluso un año, con alguna eléctrica», indicaron desde Ciclos Faustin. Y en Grupo Nexta corroboraron que «sigue la escasez de bicicletas en sí y componentes. Una concreta igual la pides y llega en marzo del 2023».