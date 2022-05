La diputada provincial de Deportes, Tania Baños, hace un llamamiento a la reflexión a la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica para que el nuevo Reglamento Forestal en el que está trabajando no se redacte finalmente en los términos que establece el borrador que ha trascendido a través de los medios de comunicación, que equipararía el uso en territorio de montaña de la bicicleta eléctrica y de los vehículos a motor. Baños cree que la aprobación del documento con el que trabaja la conselleria «podría suponer el fin del ciclismo de montaña en la provincia de Castellón, uno de los deportes más emblemáticos y practicados en nuestras comarcas, sobre todo, los fines de semana». En su opinión, no tiene sentido la comparación entre la bicicleta eléctrica y los vehículos a motor, advirtiendo además que hacerla «denota que se desconoce lo que es una bicicleta eléctrica o que quienes están redactando el borrador no se han subido nunca en una».

La responsable del área de Deportes de la Diputación recuerda que «una bici eléctrica no tiene la misma fuerza que una motocicleta, ni su uso las mismas consecuencias sobre el territorio, ni siquiera, sobre las pistas». Baños defiende la realización de pruebas deportivas al aire libre de forma sostenible y considera que «poniendo determinadas normas, todo se puede hacer, sin tener que llegar a prohibir la práctica del deporte en nuestras montañas». En este sentido, recuerda que «desde que accedimos al gobierno de la Diputación en 2019, siempre hemos defendido la práctica del deporte al aire libre, y no podemos entender que el borrador de la conselleria contemple la prohibición del uso de la bicicleta eléctrica incluso en pista». Actuar contra la despoblación La diputada defiende que el ciclismo de montaña tiene una doble componente que no podemos olvidar: la de la salud y la de generación de actividad económica en los pequeños municipios de interior gracias a las visitas de estos deportistas. «Cuando hablamos de impulsar políticas para hacer frente a la despoblación», ha señalado, «también pensamos en la realización del deporte al aire libre de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente».