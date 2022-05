La baja participación estudiantil es la cara negativa de las elecciones a rectorado y claustro que se han celebrado este miércoles en la universitat Jaume I. Muchos de los estudiantes --consultados por Mediterráneo-- reconocían que sí sabían que habían comicios y habían recibido información al respecto, pero la mayoría alegaba no haberse informado de los candidatos o que no les interesaba el proceso electoral, o que estaban en primer curso o en el último. Incluso comentaban haber recibido informaciones invitándoles a no votar cuestionando directamente el procedimiento. La premura de tiempo --entre vacaciones de Semana Santa, proximidad de exámenes-- fue otro de los factores.

Jaume Boné, estudiante de 19 años, señala que sabía desde hacía días que había comicios, pero que, en general no es muy de votar. "No me interesa mucho, la verdad", reconocía, para añadir que primero le gustaría ver qué se podría cambiar y cuál sería la opción de cambio.

"Vengo a clase y me voy lo más rápido que puedo: no estoy muy puesta en lo que pasa en la Universidad", argumentaba María Bellido, quien también sabía que había elecciones, "una amiga mía se presenta", pero reconocía que no se había puesto a mirar qué van a hacer o qué no", añadía esta joven de 20 años.

El ser alumna de primer curso era uno de los motivos aducidos para no votar. "Quizás yendo avanzando de curso vaya cogiendo más necesidades o intereses propios, exponía María Tomás quien señalaba: "He recibido un montón de correos de cada candidato, pero no me ha interesado mucho. Además, añade, el día anterior recibieron una charla mientras estaban en el área de comer de fiambrera de unas personas en la que les dijeron que no votáramos, que era un engaño.

Susana Mateo, de 19 años, tampoco tenía pensado votar. "No me he informado. Lo poco. Una persona que vino y nos dijo que no votáramos, que era un engaño, de personas que lo único que buscaban era encontrar un sitio para seguir manipulando. Nos dieron un papel", añadió.

Alumno de Derecho, David Benages tampoco estaba por la labor de ir a las urnas. "No es por ninguna razón. Me enteré hace unos días, pero no me he movido. Me gustaría tomar una decisión basada en la información", manifestaba este joven de 22 años.

Por su parte, Berta Llorens, de 23, también alumna de Derecho, argumentaba que acababa este año por lo que le daban igual los resultados. "Sabía qué había elecciones, pero ni los candidatos ni dada", añadía.

"No he votado. He visto algún correo pero no me he informado", señalaba otra estudiante de Medicina, de 21 años, Andrea Tap.

Un exceso de faena era otro de los argumentos expuestos. "No sabía que había elecciones. En toda la carrera no he votado nunca. Tengo tantas cosas que hacer que ni me acordaba de que había que hacerlo", apuntaba Francisco Bonifás, de 22 años, alumno de Estudios Ingleses.

Comprometida

La única de las encuestadas que sí mostró su implicación con las urnas fue Cristal Ekeehukwu, de Recursos Humanos: "Me han estado enviando correos y sí voy a votar. Este es el lugar en el que estudio y me gusta cómo me tratan, con lo que si funciona bien voy a poder aprender más, al final la Universidad es de todos y si alguien considera que puede hacerlo bien, pues adelante", aducía.