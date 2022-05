Eva Alcón ha sido reelegida como rectora de la Universitat Jaume I en las elecciones a las que se presentaba como única candidata obteniendo más votos que en el 2018. Unos comicios que se celebraban en formato electrónico.

La candidata a rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha sido reelegida al cargo con el apoyo del 81,4% de los votos emitidos, según los resultados electorales provisionales que ha dado a conocer la Junta Electoral.

De las 15.953 personas del censo, han emitido su voto a Rectorado un total de 2.447, de los cuales 1.992 han sido votos para Eva Alcón y 455 votos en blanco. Por colectivos, la candidata a rectora ha obtenido el 85,29% de los votos del PDI doctor con vinculación permanente, el 77,58% de los votos del PDI no doctor o sin vinculación permanente, el 77,68% de los votos del personal de administración y servicios y el 82,43% de los votos del estudiantado.

La rectora electa de la UJI, Eva Alcón, ha agradecido el apoyo de la comunidad universitaria a su reelección, que ha superado en número de votos (de 1.939 a 1.992) los resultados obtenidos en 2018.

«Ampliar el apoyo en la reelección para un segundo mandato es un hito histórico en nuestra universidad. Esta confianza mayoritaria de PDI, PAS y estudiantado nos permite comenzar esta nueva etapa en la UJI con fortaleza institucional para consolidar la transformación iniciada en 2018 y, al mismo tiempo, plantearse nuevos retos, responder a los desafíos sociales y defender las reivindicaciones justas de la UJI en materia de financiación, políticas de personal y apoyo a la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento».

Por último, también ha destacado que «estos resultados son un aval a la gestión hecha en la UJI en los últimos cuatro años y al cumplimiento del plan de acción de gobierno en un contexto especialmente difícil por la pandemia».

Elecciones a Claustro

En cuanto a las elecciones al Claustro, Candidatura per l’UJI ha sido la más votada con 73 representantes al Claustro: 68 entre PDI doctor con vinculación permanente y cinco entre el PDI no doctor o sin vinculación permanente. En PDI con vinculación permanente también han sido elegidos dos representantes de MÉS UJI y un candidato individual, mientras que en el PDI no doctor o sin vinculación permanente, la candidatura de Professorat Precari al Claustre ha obtenido seis representantes, Candidatura per l’UJI, cinco y MÉS UJI, cuatro.

Por lo que respecta a los representantes del estudiantado, de los 37 claustrales a elegir, 28 han sido para Més Llibertat-Más Libertat y nueve para SAÓ.

Por último, entre el colectivo del Personal de Administración y Servicios han sido elegidos 10 claustrales de la candidatura Un Pas Endavant, cinco de la candidatura MÉS UJI, y un candidato individual.

El número de claustrales que había que elegir son 139: 71 en el sector de PDI funcionario; 15 por el resto de PDI; 37 representantes del estudiantado y 16 del personal de administración y servicios.

Participación

En cuanto al Claustro, la participación del PDI doctor con vinculación permanente ha sido del 71,31%; del PDI no doctor o sin vinculación permanente, del 35,99%; del personal de administración y servicios (), del 80,38%, y del estudiantado, del el 11,23%.

En las elecciones a Rectorado, los porcentajes han sido del PDI doctor con vinculación permanente, el 70,83%; PDI no doctor o sin vinculación permanente, el 30,22%; , el 72,31%, y estudiantado, el 8,95%.

Un total de 15.953 personas están llamadas a las urnas. No solo para renovar el rectorado, sino también el claustro, compuesto por 139 miembros. En el sector PDI doctor con vinculación permanente se presentan 2 candidaturas colectivas y 4 individuales. En el PDI no doctor hay 3 colectivas. En el sector del PAS se presentan dos candidaturas conjuntas y una individual. En cuanto al estudiantado son tres las candidaturas. Los comicios se celebran en formato completamente electrónico. El sufragio es directo, libre secreto y ponderado por sectores. Así PDI doctor con vinculación permanente 51%; resto (11%), alumnado (26,5%), PAS (11,5%).

Alcón presentó su candidatura en el registro de la UJI el pasado 13 de abril "con la misma ilusión, compromiso institucional y voluntad de trabajo que hace 4 años", según ella misma declaró.

Su programa consta de 144 medidas articuladas en seis ejes estratégicos, las 1) Personas; 2) Formación y Estudios; 3) Generación de Conocimiento, transferencia e Innovación; 4) Igualdad, responsabilidad social y compromiso cultural y lingüístico; 5) Internacionalización y 6) Gobernanza, recursos y sostenibilidad.

Su campaña electoral ha venido marcada por la escucha activa. En ese sentido, la catedrática de Filología Inglesa ha mantenido encuentros con representantes de todos los colectivos (estudiantes, profesorado, investigadores, personal de administración y servicios PAS y sindicatos) en la campaña, que ha servido «para reflexionar hacia dónde queremos ir como Universidad y donde hemos recogido muchísimas más ideas de las que teníamos en el programa y los hemos comprometido a desarrollarlas en los 4 años». «Un momento para repensar la Universidad, que hace como un impás, donde nos volvemos a juntar para repensar hacia dónde queremos ir y con una voz única que tan importante es», añadió.

El profesorado asociado había anticipado lo que se avecinaba en Twitter