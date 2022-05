Alcón gana las elecciones al rectorado de la UJI con más votos que en el 2018

Eva Alcón fue reelegida ayer como rectora de la Universitat Jaume I obteniendo más votos que en el 2018, de acuerdo con los datos provisionales de la Junta Electoral. Ha obtenido 1.992 votos a su favor, frente a los 1.939 que registró hace cuatro años, cuando se convirtió en la primera mujer en regir los destinos de la UJI.

De las 15.953 personas del censo, han votado al rectorado 2.447, lo que supone el 15,33%, ligeramente mejor que en 2018. Alcón ha obtenido el 81,4% de los votos, ya que 492 han sido en blanco. Sobre todo del profesorado doctor con vinculación permanente (PDI) (85,29%) mientras que en el PDI no permanente y el personal de administración y servicios se ha situado por encima del 77% y entre el estudiantado del 82,43%.

Claustro

Respecto a los comicios al claustro, con 139 representantes en liza, la Candidatura per l’UJI ha sido la más votada con 73 representantes (68 del PDI doctor con vinculación permanente y 5 entre el PDI no doctor o sin vinculación definitiva). En PDI con vinculación permanente también han sido elegidos dos representantes de Més UJI y un candidato individual, mientras que en el PDI no doctor o sin vinculación permanente, la candidatura de Professorat Precari al Claustre ha obtenido seis representantes, Candidatura per l’UJI, cinco y Més UJI, cuatro.

Vuelco en el colectivo estudiantil

Donde se ha producido un sorpasso ha sido en el colectivo estudiantil. De los 37 claustrales a elegir, 28 han sido para Més Llibertat-Más Libertat y nueve para Saó. Hace cuatro años, Saó fue la fuerza más votada, con 28.

Reacciones

La rectora se mostró muy satisfecha. «Para ser un segundo mandato es un resultado histórico para la universidad y quiero felicitar a la comunidad universitaria y apoyo a sus cuatro años de gestión, en un periodo complicado», reflejó la catedrática de Filología.

Resaltó la «gran participación» y el «amplio apoyo» del PAS y del PDI, así como la alta participación del estudiantado que, «a diferencia de lo que pasa en otras universidades, ha superado el 9%».

Nueva etapa

«Esta confianza nos permite comenzar esta nueva etapa con fortaleza institucional para consolidar la transformación iniciada en 2018, plantearse nuevos retos, responder a los desafíos sociales y defender las reivindicaciones justas de la UJI», manifestó la rectora.

Sus próximos pasos, en cuanto se publique en el Diari Oficial de la Comunitat, serán nombrará a su equipo y hacer una primera reunión, convertir el programa en un plan de acción de gobierno «para ejecutar progresivamente las propuestas», señaló.

Baja participación estudiantil

Preguntada por el hecho de que menos del 10% del estudiantado haya acudido a las urnas, señaló que este colectivo «tiene unas características donde su participación es más complicada que el PDI permanente o el PAS. Aun así, señaló, «han conseguido movilizar al electorado por encima de otras universidades», señaló, apelando a pensar las formas, como sistema universitario español, en las que se podría incentivar su participación. En concreto, la participación estudiantil en las elecciones a claustro ha sido del 11,23% y del rectorado del 8,95%.

Profesorado precario

También avanzó que trabajará por mejorar la situación del profesorado precario, no porque hayan conseguido representación, si no porque en su programa había medidas hacia este colectivo. «Tendrán nuestro apoyo en el convenio colectivo, en las mejoras salariales y la ley orgánica de las universidades va a llevar a una reducción de la temporalidad», concluyó.