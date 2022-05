Castellón ya conoce quién será su representante en la próxima edición del Miss Mundo España 2022, un certamen que destaca por poner en valor las virtudes humanitarias, artísticas, deportivas y la belleza integral de sus candidatas. Paula Pérez (26 años) aspira en convertirse en la ganadora de una gala que se celebrará en el próximo mes de junio en Barcelona.

Aunque Paula en un principio no tenía pensado presentarse a la presente edición, la candidata ha explicado cómo surgió la idea: "Un diseñador de La Vall d’Uixó, Mario Salafranca, me recomendó presentarme, la verdad es que fue algo que no busqué, pero que se me propuso y lo recibí con mucha ilusión". "Además junto con mi indumentarista, Rafa Escribano, hemos decidido que lleve un traje regional que creemos que mejor se ajustará para identificar a la tierra de Castellón para así dejarla en el mejor lugar posible", relata la candidata.

Palabras de agradecimiento que tiene para todo su equipo (estilista, maquillador, dentista, videógrafo, etc.) que le ha ayudado a llegar a representar a la provincia en el próximo mes en la Ciudad Condal: "Tengo que dar las gracias a la organización Nuestra Belleza España por brindarme participar esta ocasión y en concreto a su director, Cres del Olmo por darme esta oportunidad".

Llegar a ser Miss España sería “una ilusión" y "un sueño” para Paula ya que según explica “es una gran ocasión para vivir una experiencia única y, además, he trabajado duro para moldear una versión de mí misma”. “Participar en un certamen como este reúne muchas de los cosas que me hace feliz y daré lo mejor de mí para ganar”, explica Miss Castellón.

Su pasión por la moda

Paula Pérez lleva ligada al mundo de la moda y la belleza desde hace tiempo: “Desde hace 4-5 años llevo participando tanto nacional como internacionalmente en el que he trabajado con diversas marcas, pero es algo que desde pequeña siempre me ha gustado”. Aunque se define como una persona "tranquila" siempre ha tenido afición por las artes: "Siendo pequeña ya me formé en ballet en el conservatorio profesional de danza, además de que siempre me ha gustado el canto y la pintura".

Gran vocación humanitaria

Mientras intenta hacerse hueco en el mundo de la moda, Pérez ha compaginado su carrera en la moda con sus estudios de medicina. Una labor que desempeña actualmente como médico residente y de urgencias hospitalarias. "Siempre he tenido una gran vocación humanitaria y la voluntad de ayudar a los demás", explica a Mediterráneo. Y añade: "La idea de la belleza de una mujer es aquella que es fuerte e inteligente, como buscan en la edición de este presente año, algo que creo que represento muy bien y que se adapta a cómo soy".