La edad del primer ‘smartphone’ con Whatsapp en Castellón baja a los 10 años

Queda poco más de un mes para final de curso y regalar un teléfono móvil aún es un premio clásico, según constata la Fampa Castelló Penyagolosa, con Pep Albiol al frente y 253 Ampa de la provincia. Cada vez los menores piden antes tener su propio smartphone. «Si fuera por ellos, con 6 años ya lo quieren. Si antes un 90% lo tenía con 12 ó 13 años, cuando llegaba al instituto; ahora en los colegios observamos que se ha adelantado a los 10. Lo compran padres, abuelos o tíos», señala Pere Cervantes, escritor y policía experto en formar a familias sobre los peligros de las redes sociales, con charlas por toda España, incluido Castellón.

El Instituto Valenciano de Estadística (IVE), en su Informe 2020, subraya que en Castellón un 72% de menores de entre 10 y 15 años ya tiene móvil; solo un punto por debajo de la media de la Comunitat. El porcentaje ha ido a más desde el 2014, cuando era del 66%. El contacto con las pantallas empieza a edad temprana, y con 3 o menos manejan la tablet; pero tener móvil es otra historia. El estudio El uso de las tecnologías por menores en España (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 2022) refleja que el 72% de chicas de 10 a 15 años tiene móvil, frente al 65% de chicos.

'Internet negro', un manual para los progenitores

Para Cervantes --coautor del libro Internet negro--, «los padres que compran móvil a su hijo de 10 años adelantan su madurez digital a una edad que no les corresponde. Si haces eso, lo mínimo es instalar un control parental. Igual no les crean un perfil en una red social --la edad mínima para dar de alta es ser mayor de 14 años--, pero sí tienen wifi y Whatsapp (mensajería instantánea) --permitida a partir de los 16 años--». En su opinión, «cometen una contradicción». Pues a los 10 solo con Whatsapp hay pederastas que cogen números de teléfono al azar y miran si sale en la imagen un niño y contactan hasta que les piden fotos de carácter íntimo (grooming)».

"Un pederasta puede contactar mientras está jugando a Fifa 2022"

De 12 a 16 años se complica todo, «y es la franja más peligrosa, con tres problemas: ciberbullying (amenazas, extorsiones, insultos, etc. por el móvil), grooming (acoso de un mayor de edad a un menor, en Whatsapp, redes sociales o juegos on line. Parece que está seguro en casa frente a la pantalla y un pederasta puede contactar con perfil falso mientras juega a Fifa 2022) y el sexting (intercambio de archivos de carácter íntimo que se envían dos novietes y, cuando rompen, uno lo publica)», dijo.

"Si los padres no conocen los riesgos de las redes sociales, no pueden aconsejar"

«La realidad es que con 12 años, un 90% ya tiene redes sociales. Pero en España la ley de 1982, vigente, dice que un menor dispone de su imagen solo a partir de los 14 años», manifestó Cervantes. Para este especialista, a los 12 se puede ser maduro para tener móvil, pero hay que formar en su uso seguro y la educación digital de los padres es una asignatura pendiente, como hace años. «Si no conocen los riesgos, no pueden aconsejar a sus hijos/as. A las charlas solo acude un 20%. Piensan que no les pasará. Es clave instalar control parental. Si mi hijo está en Tik Tok, me guste o no, tengo que estar ahí también para supervisar. Tik tok debería a ser a los 14 pero se adelanta a los 10 y 11 años», agregó.

Los relojes con SIM son alternativas para llamadas de emergencia y geolocalización

«Comprar el móvil para tenerlos localizados o que haga una llamada de emergencia es el argumento de muchos padres para justificarse. Pero hay relojes con tarjeta SIM que permiten llamar al móvil del padre o madre y tienen geolocalización», propuso.

Para la Fampa Castelló Penyagolosa, cuyo equipo de psicólogos instruye a padres y madres en el uso de redes sociales, su apuesta «no es la prohibición ni el control, sino la comunicación constante de los progenitores con los pequeños: Compartir momentos, generar vínculos, estimular el uso positivo de redes y que la Administración desarrolle la nueva ley educativa, LOMLOE, e imparta Competencia Digital al alumnado».