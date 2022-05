Óscar Navarrete Aliaga asegura que en la ESO no sacaba muy buenas notas: “Era un poco vago; no suspendía, pero tampoco era de sobresaliente”. Sin embargo, una vez entró en Bachillerato cambió el chip hasta conseguir ser ni más ni menos que el séptimo mejor graduado de Química de toda España según el Ranking Nacional 2021 de la Sociedad Española de Excelencia Académica. En la actualidad se encuentra trabajando en el Institut de Tecnologia Ceràmica - ITC después de cursar un máster en la Universitat Jaume I, donde ha realizado todos los estudios superiores.

El joven comenzó sus estudios en el Colegio Fadrell de Castelló, posteriormente siguió en el Instituto Caminás y tras comprobar que dentro de todas las asignaturas era la química la que más le atraía, se lanzó de cabeza a estudiar dicha licenciatura, que ha concluido con una nota de 8,25 final: “Hice el bachillerato científico y ahí ya vi lo que me gustaba. Ahora puedo decir que estoy satisfecho con la decisión que tomé. Alguna asignatura me ha costado lo suyo, pero no me puedo quejar”. El secreto de estas calificaciones, según Óscar, “está en la organización, hacer un poco cada día porque si lo dejas todo para el final no lo vas a entender y suspenderás”.

La clave, en los profesores

Dentro de Química, una de sus asignaturas preferidas era la química orgánica y la que más difícil le ha resultado, química física: “Los profesores eran bastante buenos y se preocupaban para que aprendieses, eso es clave”. Para los jóvenes que estén en estos momentos planteando estudiar su misma carrera y tengan dudas, Óscar les aconseja lo siguiente: “Siempre están a tiempo de cambiar si se les atraganta. Cuando acabamos el instituto acudimos a la universidad sin demasiada información y si no te gusta, no te motiva y es más complicado. Una vez dentro, si ves que no es lo tuyo saldría a probar otra cosa”.

Sobre sus próximos proyectos, el castellonense reconoce que está intentando “aprovechar la oportunidad laboral, que es lo que más me apetecía”, y a largo plazo no oculta cuál es su sueño: “Me encantaría llegar a ser un investigador destacado y contribuir a la sociedad”. Sobre la importancia de los químicos en una industria tan destacada en la provincia de Castellón como la azulejera, el brillante graduado afirma esto: “Nos da los conocimientos precisos para tratar las materias primas y mejorar todos los procesos”. De todas formas, recomienda también no apuntarse a esta licenciatura por la salida laboral que tiene: “En Castellón y Valencia hay bastante industria que precisa de químicos, pero después hay que destacar y no es tan fácil”.

Por último, Óscar confiesa cuál es la forma de desconectar del ámbito académico que ha tenido estos años: “Me ha gustado mucho el deporte de siempre. Ir al gimnasio me servía para despejarme y desconectar, que es importante también para activar el cuerpo. No hay que obsesionarse con pasar muchas horas estudiando, sino que hay que pensar en cómo aprovecharlas más”.