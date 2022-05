En la jornada 56 de la temporada 2021-2022 de La Quiniela han aparecido tres boletos acertantes de Pleno al Quince, cuyos propietarios, con el premio acumulado de Catorce, cobrarán la cantidad de 308.798,88 euros.

Uno de ellos validó el boleto en un despacho receptor situado en la avenida Casalduch 38 de Castelló. Los otros dos premios correspondieron a participaciones selladas en Barcelona y en Madrid.

De 14 aciertos han aparecido otros cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías no 10 de ALBACETE, en la no 7 de Roquetas de Mar (Almería), en la no 270 de Barcelona, en la no 3 de A Pobra do Caramiñal (A Coruña), y en el Despacho Receptor no 05.615 de El Ejido (Almería). En la Apuesta Elige8 han aparecido 208 boletos acertantes de 8 partidos.