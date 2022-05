Tres veces campeón de España, tres veces campeón del certamen internacional Olimpia y campeón del Mundial Arnold Classic, Toni H consiguió prácticamente todo lo conseguible como culturista. A sus 45 años, el castellonense busca ahora su sitio en el panorama audiovisual mientras asienta también su carrera en en el musical. “Voy a luchar siempre por cumplir mis sueños y tengo claro que lo único que no puedo hacer es parar”, afirma.

Uno de los ejemplos a seguir por parte de Toni H es Arnold Schwarzenegger, exgobernador de California, exfisicoculturista profesional, empresario y actor conocido por protagonizar películas como ‘Conan el Bárbaro’, ‘Terminator’, ‘Comando’, ‘Depreador’ o ‘El último gran héroe’ o ‘True Lies’. El castellonense conoció al austroestadounidense en persona tras el citado certamen Arnold Classic que el mediático político apadrina (imagen inferior) y no oculta su admiración. “Ojalá pudiera seguir sus pasos en todos los campos menos en la política, que no se me pasa por la cabeza”, bromea.

Por de pronto, Toni H se está preparando como actor en la prestigiosa escuela de Cristina Roca de Madrid mientras estudia interpretación también en Castelló. Este esfuerzo ha comenzado a dar sus frutos, pues tras participar el año pasado en la serie de Movistar+, ‘La Unidad’, donde conducía un furgón policial, ahora ha contado con dos papeles en sendas películas, dando el salto a la gran pantalla.

El primer filme en el que participó es ‘El juego de las llaves’, que se estrenó hace dos semanas y en el que participan actores de la talla de Fernando Guallar, Eva Ugarte o María Castro. El segundo se podrá ver en la gran pantalla a partir del 27 de mayo, se llama ‘Toscana’ y está protagonizado por Eduard Soto, Malena Alterio o Francesc Orella, conocido por su papel en ‘Merlí’ y a quien el castellonense da una paliza en la citada película: “Es un profesional como la copa de un pino. En la película le doy seis tortas y un puñetazo; la escena está muy chula. Ha sido un placer para mí trabajar con gente de esta talla”.

Sin olvidar la música

Toni H considera que este es un momento tan válido como otro para triunfar en el mundo del cine porque “para ser actor no hace falta tener una edad determinada”, y más de lo mismo se puede decir de su paso por la música, donde acaba de lanzar junto a su mujer Nuria Palma el nuevo tema musical ‘La llamada’, que aspira a convertirse en canción del verano.

El polifacético actor y cantante no quiere pasar página de todas formas a su faceta como culturista, pues sigue entrenando unas dos horas diarias en el gimnasio con la idea de volver a la competición en uno o dos años: “Es un mundo muy esforzado y por eso hasta ahora no me había podido centrar en el cine y la música. Ahora que no compito estoy esperando meter cabeza y en ello estoy, pero sigo entrenando igual de fuerte”. Lo que sí ha tenido que aparcar es el negocio de la joyería, en el que también estaba metido: “Ya no doy para más”.