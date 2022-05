El ‘cotonet’ va al ralentí mientras la lucha biológica se intensifica

Es muy pronto para cantar victoria pero los agricultores están esperanzados con la confluencia de estrategias que se siguen para atajar la catastrófica plaga del cotonet de Sudáfrica (Delettococcus aberiae) que deforma los cítricos. La coyuntura actual apunta a dos datos: uno, se observa menos plaga en los naranjos; y dos, la lucha biológica se intensifica con nuevos insectarios que ya han comenzado la suelta de mariquitas (Cryptolaemus) criadas durante el invierno y que se unen a las que se han reproducido de las sueltas efectuadas durante la anterior campaña.

El secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, expresó que en estos momentos es un hecho que «la plaga se ve menos, no está tan móvil ni tiene tanta presión. Bien debido a las temperaturas que no han sido tan altas como en el 2021 o porque los parásitos van reduciendo la población, por las feromonas u otros tratamientos». «No sé por qué motivo, habrá que analizarlo, pero en el campo es muy difícil ver el cotonet, casi no se aprecia», dijo. Con todo, matizó que «habrá que ver de cara al verano, cuando suban más las temperaturas, si tiene más movilidad o realmente estamos haciendo trabajo contra él. A 2.000 grados de temperatura acumulada (desde 0ºC en enero) eclosiona al máximo y se aprecia más; y ahora estamos a 1.800. Nos queda poco para verlo».

Esta primavera ya se han producido las primeras sueltas de mariquitas (Cryptolaemus) en Betxí, Vila-real o Castelló, donde el Sindicato de Riegos se ha adherido a la red de insectarios de fauna útil de la Conselleria de Agricultura --que ha recibido 47 peticiones de toda la Comunitat para este 2022--. El presidente de los regantes de Castelló, Pepe Cueva, detalló que hace 15 días comenzó la suelta --que seguirá de forma escalonada hasta octubre--, tras comenzar la cría en enero.

Eficacia natural

«El cryptolaemus es un insecto que se importó hace mucho para luchar contra el cotonet, una plaga que estaba fastidiando nuestros cítricos allá por 1950 o tal vez antes. Y en vista de que este depredador fue capaz casi de terminar con el cotonet (planococcus citri) se ha probado ahora con el cotonet de Sudáfrica. Los resultados son interesantes y por ello colaboramos para subir los niveles de población en el campo de este depredador, que nos puede ayudar a controlar esta plaga que está causando verdaderos estragos en la producción de cítricos». Desde la Unió, Peris agregó que «este insecto es un parásito que demuestra que nos está ayudando, aunque no sabemos en qué porcentaje puede haber atajado el cotonet. Va lento. Pero ya se ven crías nuevas de la sueltas del 2021 y cada vez habrá más para combatirlo de forma natural».

VÍDEO. El presidente de los Regantes de Castelló, Pepe Cueva, habla sobre la experiencia del insectario