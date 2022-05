Alerta en el campo: un robo cada dos días en Castellón

La Unió de Llauradors ha tenido acceso a los datos relativos a los robos en el campo durante el año 2021 y lamenta, pese al ligero descenso experimentado sobre el anterior, que todavía se produzcan más de tres robos al día en la Comunitat Valenciana. En Castellón fueron 188 casos en el pasado año, lo que equivale a uno cada dos días.

Los datos oficiales reflejan que el pasado año se produjeron un total de 1.172 sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunitat Valenciana (por los 1.184 de 2020). De esa cifra, 758 se dieron en la provincia de Valencia, la que sufre más robos de toda España (seguida por la de Sevilla con 672); luego la de Alicante con 226 y la de Castellón con 188.

La Comunitat Valenciana es la segunda comunidad autónoma con mayor número de robos en el sector agrario, tras Andalucía que tiene 2.982. En estas estadísticas computan los robos con fuerza, robos con fuerza en interior de vehículo, robo con violencia o intimidación, hurto y hurto en interior de vehículo en explotaciones agrícolas y ganaderas.

La Unió considera que, a pesar de que la cifra de robos se haya reducido con respecto al año anterior sigue siendo elevada, generando un grave perjuicio a la actividad.

“Y estos son sólo los casos que se denuncian porque muchas veces los propios agricultores y ganaderos no lo hacen por la dificultad que les supone hacerlo, con sistemas administrativos poco ágiles así como por el desaliento ante la sensación de impunidad con que opera esta delincuencia” añaden. La Unió recomienda no obstante que se denuncie siempre porque “si no tenemos los datos reales del problema, será más difícil que nos hagan caso para encontrar soluciones”, afirman. En este sentido una demanda de La Unió pasa por facilitar y agilizar la presentación de denuncias por parte de las personas afectadas ante les dificultades que encuentran para interponerlas.

Sólo el 20% de los robos es esclarecido

Por otro lado, las sustracciones esclarecidas apenas alcanzan el 20% del total de robos registrados, lo que supone una limitada tasa de resolución. En el año 2021 se esclarecieron 251 casos, algo más que los 238 de 2020.

La Unió solicita un refuerzo de los recursos personales y materiales, sobre todo del Grupo ROCA especializado, en la lucha contra esta delincuencia para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan hacer un trabajo más eficiente y un esfuerzo en desarrollar e incorporar métodos innovadores tanto en la prevención de estos delitos, como en su persecución y resolución. La prueba más evidente de que funcionan es que en el año 2013 se produjeron 3.715 robos en el campo de la Comunitat Valenciana y ahora la cifra se ha reducido de forma considerable. De casi 10 robos diarios hemos pasado a 3.

También insta a perseguir el comercio de mercancía robada porque “está claro que si alguien roba es porque alguien se lo compra”. Es importante la vigilancia para intimidar, pero también el cumplimiento de la justicia y la persecución de los canales de comercialización ilícitos. Por eso desde La Unió “instamos a inspeccionar comercios o almacenes sospechosos de comercializar productos robados”.