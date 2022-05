El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido "soluciones urgentes" ante el "abandono de la sanidad" en Castellón. Mazón ha disfrutado en Vila-real de las fiestas de Sant Pasqual con cargos y simpatizantes del PP acompañada de la presidenta provincial del partido, Marta Barrachina; el presidente local, Adrián Casabó, y otros cargos populares locales, nacionales y autonómicos como Hector Folgado, Salomé Pradas, Begoña Carrasco o Alberto Fabra. “Nos apetecía mucho estar con las peñas y ver el resurgir de las fiestas tras tanto tiempo de covid. La gente quiere volver a sus tradiciones, a estar con sus seres queridos, volver a abrazarse y disfrutar de sus señas de identidad. Nos cogemos de la mano para coger impulso para el futuro”.

Carlos Mazón ha indicado que “la realidad de Vila-real es de abandono. Desde que se cerró el consultorio de Torrehermosa ya no hay un centro de salud. Este un ejemplo de la situación de la sanidad en toda la provincia de Castellón. Está extraordinariamente mal con la falta de especialistas de Vinaròs, el Hospital General desviando pacientes, el abandono del CICU para centralizarlo en Valencia, las listas de espera sanitarias disparadas… No podemos dejar de reivindicar la sanidad en Castellón, que está siendo abandonada y no hacen nada para solucionarla”.

Infraestructuras

“En infraestructuras -ha continuado- hay dislates como la ronda Suroeste que de repente acaba en un solar y nadie ni el Ayuntamiento de Vila-real ni la Generalitat ponen solución”.

El líder popular ha exigido la bajada de impuestos durante su visita a Vila-real, localidad que ha registrado el mayor aumento de la contribución municipal de toda la Comunitat Valenciana con una subida del 20%, “una salvajada para lo que está sufriendo la gente en estos momentos. Para un partido como el nuestro que abogamos por la rebaja de impuestos no solo a nivel municipal sino también autonómico y nacional, con la renta, sucesiones, transmisiones… decimos basta ya de este infierno fiscal, ahora que la gente con la declaración de la renta recuerda lo que se les ha retenido desde enero y no se le devuelve. Aquí es un lugar muy adecuado para decir basta ya de la subida de impuestos”.