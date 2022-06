La cuenta atrás para la 2ª edición del BigSound ha comenzado. BS Entertainment, promotora organizadora del festival ha programado para sus tres jornadas, más de 50 artistas nacionales e internacionales en sus 2 Macro Stage open air y contará además con Zona de Food Trucks y Zona Kids.

El evento ha presentado su cartel completo por días. Los artistas de la cita acumulan 112 millones de escuchas en Spotify y solo los 10 principales nombres de esta edición superan los 20 mil millones de reproducciones en YouTube.

JUEVES 7 DE JULIO

Main Stage: Nathy Peluso, Juancho Marqués, Quevedo, Walls, Daniel Sabater, Flaca, Trashi, Fercho Energy, Alex Cortés, Carlo Frio y Suave | Stage 2: curated by Red Bull Batalla de los Gallos con: Gazir, Force, Hander y Sara Socas.

Tras lograr un Latin Grammy al Mejor Álbum Alternativo por ‘Calambre’ y una nominación en los Premios Grammy, Nathy Peluso, se ha convertido en una de las figura clave de la vanguardia musical latinoamericana y una de las artistas más populares del momento en nuestro país, además de ser una de las referentes femeninas de toda una generación. Siendo la única parada de su ‘CALAMBRE TOUR’ en la provincia de València, la artista argentina afincada en España llega para liderar la noche del jueves del BigSound , tras colaboraciones estelares con C-Tangana o Bizarrap (artistas que también estarán en el festival), revisionar temas como “Vivir así es morir de amor” de Camilo Sexto, o actuar en Coachella combinando en su propuesta el trap con la salsa, el tango, los boleros y su incombustible presencia sobre el escenario.

Le sigue un imparable Juancho Marqués, con su inconfundible música, de tono cálido y temática sentimental, cuya evolución rompiendo las barreras de lo establecido en el Hip Hop español, le han establecido como referente del panorama urbano nacional, como demostró llenando el Palacio Vistalegre en 2021. Juancho acaba de presentar ‘Los Ojos del Nativo’ el primer single de su próximo disco ‘Paraíso 93’ con el que llegará a BIGSOUND en la que será su única y ansiada cita este año en la ciudad.

Otro de los artistas que estrenarán nuevo trabajo en el festival es el artista murciano Walls con su nuevo disco ‘Los niños del parque’ con el que ha sorprendido a la crítica abrazando la nueva ola del pop creciente y dejando lejos ese Walls que veíamos en las batallas de los gallos.

El canario Quevedo, autor del remix ‘Cayó La Noche ‘ con más de 120 millones de reproducciones solo en Spotify, actuará por primera vez en la provincia de Valencia. Completando el cartel del jueves estarán Flaca, Daniel Sabater, la banda murciana Trashi, el valenciano Fercho Energy y Alex Cortés, Carlo Frío y Suave, los últimos en sumarse al lineup de esta primera jornada.

En paralelo, en el segundo escenario tendrá lugar el evento más importante del freestyle rap del mundo: la Red Bull Batalla de los Gallos.

Protagonizando la batalla más épica del verano sobre el ring de BigSound encontraremos a cuatro Nº1. El primero Gazir, freestyler asturiano y actual campeón de Red Bull Batalla España y de la FMS Internacional, 3ª en la Red Bull Internacional y la absoluta estrella y promesa del momento. Junto a él, Hander, MC, freestyler, rapero y campeón de la North Music Regional Zona Norte España 202, la Gold Battle Nacional España 2021 y la Street Warriors Nacional España 2021. El coruñés Force, campeón de la BDM de Valencia y subcampeón de la Regional de León de 2016, Red Bull Final Nacional de España 2017 y Red Bull Final Nacional de España 2018, tercero en la Red Bull Final Nacional de España 2019 entre muchos otros reconocimientos. Y la cantante de hip hop, beatboxer, rapera de freestyle y compositora española de Tenerife, Sara Socas. Sara se convirtió en 2021, en la ganadora de la regional de Gold Battle Barcelona, y en campeona de la Copa Federación en la Final Nacional de la Batalla de Maestros de España, siendo la primera mujer en conseguirlo, y la única en participar en las batallas de gallos de exhibición en Ciudad de México.

VIERNES 8 DE JULIO

Main Stage: Nicky Jam, Lunay, Lola Indigo, Ptazeta, Belén Aguilera, Luna Ki, Enol, JT, Samuraï, Ana Nieto y Safree | Stage 2: curated by Roto Picadilly y La3.

En su segunda jornada, BigSound recibe a la estrella estadounidense Nicky Jam en su primera visita a Valencia desde 2018. El artista es uno de los cantantes de reggaetón más interesantes y con mayor prestigio dentro del panorama musical latino actual, y una de las figuras más destacadas del género urbano. Con 110 nominaciones y 37 premios acumulados en su carrera, incluidos un Latin Grammy a la Mejor Actuación Urbana y varios Latin American Music Awards. Varios de sus vídeos superan los mil millones de reproducciones en YouTube, es líder habitual en el #TOP1 de las listas de todo el mundo, y cuenta con una discografía infinita de sencillos además de 7 álbumes de estudio. Nicki Jam llega a BIGSOUND con ‘Infinity Tour’ tras el increíble éxito de esta gira en EEUU.

Le sigue ‘EuroTour22’, la gira europea de la estrella puertorriqueña de reggaeton, Lunay, quien no visitaba la ciudad desde 2019. Además de acaparar las primeras posiciones del género en plataformas de todo el mundo, ha sido ‘Artista del año’ en los Latin American Music Awards 2019 y ha sido destacado recientemente en listas como la ”21 under 21” de Billboard con los mejores artistas jóvenes de la industria musical. El joven artista caribeño ha alcanzado los 650 millones de reproducciones en Spotify y 43 millones de oyentes en 178 países, tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram, más de 1,9 millones en Facebook y de 3,5 millones en TikTok.

Tras llenar a principios de mayo el Palau Sant Jordi con ‘La Niña XXL’ y de presentar en Prime Video ‘La Niña’, un film documental sobre su vida, BIGSOUND recibe la única actuación del año en Valencia de Lola Índigo. Es una de las pocas artistas del género que puede presumir de más de 10 certificaciones oficiales en sus canciones: “Ya no quiero na” Triple disco de platino, “Mujer Bruja” Doble disco de platino, “Maldición” Disco de Platino, “Me Quedo” Disco de platino, “Lola Bunny” Disco de platino, “4 Besos” Disco de platino, “Como te va” Disco de Oro, “High” remix Triple Platino (Argentina), “La Tirita” Disco de platino y “La niña de la escuela” Disco de Oro.

Otra de las principales actuaciones del viernes, en el que será su único show este año en Valencia, llega de la mano de la rapera canaria Ptazeta, artista revelación de la escena nacional urbana con su afamado álbum debut ‘The Party En La Casa’, o ‘ After Party en la Casa’ su último EP de remixes junto al productor también canario Juacko. Con solo 24 años, la -ya- estrella del rap español con sus letras hechas por y para las mujeres, acaba de firmar un contrato con la discográfica estadounidense Interscope, donde están Lady Gaga o Eminem y solo dos años después de autopublicar sus primeras canciones.

También en su escenario principal, BigSound recibe a la joven promesa española de origen cubano, Luna Ki, una de las voces más originales de la escena, quién gracias a su poderosa imagen futurista, su propuesta atrevida y sin complejos se ha convertido en un referente absoluto dentro de la comunidad LGTBIQ+. Estx artista no binario, llega para presentar ‘CL34N’, el reciente álbum con el que ya ha coronado hits como ‘Febrero’ o ‘Voy a Morir’.

La catalana Belén Aguilera, presentará en BigSound su segundo álbum de estudio, ‘SUPERPOP’ que incluye temas que ya son un himno, como ‘Inteligencia emocional’; una canción en la que Belén da visibilidad a los problemas de salud mental que afectan cada vez más a su generación. Completando el escenario principal, artistas nacionales emergentes como Enol, JT, Samurai, Ana Nieto y Safree.

Paralelamente en el segundo escenario, habrá una programación ininterrumpida de música electrónica a cargo de los selectores locales de las principales salas valencianas: Roto, Picadilly y La3.

SÁBADO 9 DE JULIO

Main Stage: C. Tangana, Bizarrap, Bad Gyal, Aron, Chico Blanco, Marc Seguí, Rusowsky, Adry Bass, Bearoid, Jimena Amarillo, Ralphie Choo y Borja Nuit | Stage 2: curated by theBasement w/ Aapaes, Boranimals, Goalmaker, Toni Copas y Whatever Charles.

Uno de los nombres más esperados de esta edición es sin duda el de C. Tangana. El artista llega el sábado a BIGSOUND con “Sin Cantar Ni Afinar Tour” , la gira de presentación de su último disco ‘El madrileño’ y lo hará con su espectacular show al completo, en el que compartirá mesa y escena con otros grandes artistas que todavía prefiere no desvelar.

C.Tangana es uno de los artistas españoles más vanguardistas y difundidos en todo el mundo, todo un fenómeno global. Acumula más de 14 millones de oyentes mensuales solo en Spotify y una serie imparable de éxitos desde sus inicios tales como: ‘Mala Mujer’, ‘Guerrera’ junto a DELLAFUENTE, “Llorando en la Limo” o “Booty” o entre los más recientes ‘Demasiadas Mujeres’, ‘Comerte Entera’, ‘Los Tontos’, ‘Ingobernable’, ‘Muriendo de Envidia’ o ‘Ateo’ junto a Nathy Peluso.

En 2021, C. Tangana publicó ‘El Madrileño’ y con él llegó una lluvia de éxitos que ha acabado por consagrar al artista como uno de los más aclamados por el público. Un disco repleto de colaboraciones estelares: Andrés Calamaro, Kiko Veneno, La Húngara, Niño de Elche, José Feliciano, Jorge Drexler o Antonio Carmona entre otros, con el batió el récord al mejor debut de un álbum español en Spotify, con más de 5 millones de reproducciones en tan solo un día desde su publicación. El álbum también alcanzó el número 1 en el Top 10 Global Álbum Debuts de Spotify, así como el número 6 en Estados Unidos. Pocos meses antes el single "Tú me dejaste de querer" se convertía en la canción más escuchada en España en un día con 1,6 millones de reproducciones.

En su última jornada, BigSound presenta la primera visita a nuestro país y la primera actuación de su gira por Europa, de uno de los nombres más esperados y deseados por público e industria para 2022: BIZARRAP.

El productor es uno de los máximos referentes actuales de la música urbana en español y de la escena de trap latinoamericana. Recientemente nominado a 4 Grammy Latinos, con más de 3,5 billones de reproducciones en YouTube y casi 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, es uno de los artistas más escuchados en el mundo y el N1º en su país, Argentina. La última entrega de sus ‘BZRP Music Session’ la #23 junto a Paulo Londra acumuló más de 21 millones de visualizaciones en apenas 48 horas y 23 millones de comentarios en un post en instagram, todo un récord en la plataforma.

Con un nuevo show, Bad Gyal repite tras su paso por la primera edición de BigSound con ‘Bad Gyal SoundSystem’ en formato pandemia. Tras consolidarse como la principal embajadora de la escena urbana nacional, Bad Gyal ha superado ya a las etiquetas de reina del trap o el dancehall que le dieron la fama, para dar paso a la de artista en mayúsculas e imparable proyección internacional.

Ha publicado algunas de las canciones más sonadas de la escena española como ‘Fiebre’, ‘Alocao’ o ‘Zorra’,‘ y mixtapes como ‘Slow Wine’ y ‘Worldwide Angel’, que han despertado interés a nivel mundial. En 2021 presentó su EP ‘Warm Up’ (Interscope/Aftercluv), un trabajo producido por El Guincho con el que recogió éxitos como ‘Blin Blin’, ‘Pussy’ o’ 44’. y con el que también ha producido su último trabajo en 2022 ‘Flow 2000’ Disco de Oro ya en España y con el que con su remix junto al rapero Beny Jr fue número uno en tendencias de YouTube y uno de los 10 temas con más reproducciones de Spotify durante su salida.

La catalana ha conseguido Discos de Platino también con ‘Fiebre’, ‘Alocao’ o ‘Zorra’, ‘Santa Maria’, ‘Hookah’, ‘Blin Blin’ y ‘Tu Eres un Bom Bom’ y Discos de Oro con ‘Aprendiendo El Sexo’ y ‘Jacaranda’.

Le siguen: Aron, Chico Blanco, Marc Seguí y Rusowsky.

Tras darse a conocer mundialmente a través de Élite, en Netflix, Aron (Arón Piper) en 2020 lanzó su carrera musical con ‘Sigo’ donde contó con la participación del rapero Moonkey y la producción de Myga. Ese mismo año registró una colaboración musical con la española Soleá Morente y el argentino Maximiliano Calvo en la canción ‘Prendiendo fuego’.​ En 2021 lanzó su primer EP ‘Nieve’. ​Con más de 50 millones de reproducciones y contando en las plataformas digitales; desde entonces el joven español ha colaborado ya con artistas como Polimá Westcoast, Jottapê y Kevinho o Jesse Baez entre otros.

Chico Blanco recupera géneros como el House de los 90, el Techno o el UK garage para cruzarlos con el ADN de la música urbana actual. La sensación tras escuchar por primera vez canciones como "WTF Is In My Cup”, “Positif Siempre” o “Fantasia” es la de estar ante algo totalmente nuevo. Sus letras reflejan el espíritu de una generación que solo quiere "bailar bajo la luz de discoteca" como escape al mundo casi distópico en el que vivimos.

Marc Seguí es un joven mallorquín se introduce en la escena musical en 2019 con el lanzamiento de ‘Si nos vamos’, uno de sus mayores éxitos, que se coloca en el top 5 de las canciones más virales del país en Spotify. Entre sus éxitos ‘Malas Yerbas’, junto a Don Patricio, su colaboración en “Haciendo na” junto a Walls y Xavibo. Su tema en solitario “Mentiras”, un tema lofi que hace referencia a la popular canción infantil “vamos a contar mentiras“. Además, Marc ha liderado la colaboración en “Tiroteo Remix” junto a Rauw Alejandro y Pol Granch, con la que alcanzaron el Disco de Platino (el single supera los 2 M de visualizaciones en tan solo 48h).

Rusowsky, es un pilar fundamental del new pop, bed room pop, o rollito suave como diría él. Y es que temas como ‘so so’, ‘esa carita’, el beat latino de “DOLORES” le han convertido en un referente de lo moderno.

Complentan el main stage una serie de talentos nacionales emergentes: el madrileño Ralphie Choo y los valencianos Adry Bass, Bearoid, Jimena Amarillo y Borja Niut.

Y en el Stage 2 una jornada ininterrumpida de house a cargo del colectivo líder en la Comunidad Valenciana de música electrónica theBasement con sus residentes: Aapaes, Boranimals, Goalmaker, Toni Copas y Whatever Charles.