A falta de pocas semanas para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), surgen preguntas acerca del método de exámenes, de las asignaturas a las que tendrás que presentarte obligatoriamente además de las fechas y sus respectivos horarios. Y vas a saberlo todo, no te preocupes. No obstante, antes de eso, es fundamental que conozcas el la tasa a pagar con anterioridad.

Tasa ordinaria de la Selectividad

El alumnado realizará varios exámenes en el horario correspondiente y con las asignaturas que correspondan, y se respetarán los descansos de 45 minutos tras cada prueba durante la fase ordinaria y extraordinaria. Aunque el Ministerio de Educación marca unos criterios mínimos publicados en el BOE, las pruebas varían en cada región, así como el precio de la tasa. Cada comunidad se divide en una fase ordinaria y, para subir nota, una voluntaria. En lo que respecta a la tasa ordinaria, ronda los 100 € en cada comunidad. En caso de la Valenciana, en Castellón, son 78’20 €, muy por debajo de Aragón (124 €) o en el caso de ser estudiante de sistemas internacionales (133 €).

Calendario de la Selectividad en 2022: Estas son las fechas y el horario en Castellón

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), conocidas también como Selectividad o EBAU, del curso 2021-2022 se realizarán en Castellón y en el conjunto de la Comunitat Valenciana próximamente en junio en la fase ordinaria, mientras que, la convocatoria extraordinaria no será hasta julio.

También celebran el mismo día la selectividad ordinaria en Aragón, Islas Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia y Navarra. En cambio, en la voluntaria, Cataluña es la única en optar por septiembre (6, 7 y 8) nuevamente. Sin embargo, ¿cuándo empieza exactamente la Selectividad en Castellón y qué horarios se han establecido? ¿De qué asignaturas te examinarás? ¿Qué porcentaje tiene las PAU frente a Bachillerato?

EBAU 2022: Estos son los materiales que puedes llevar y los que no a Selectividad

También es de pura relevancia tener en cuenta otros aspectos, como el reglamento relativo a la realización de las pruebas para que no acabes por suspender. Por tanto, es de vital importancia que conozcas la normativa en cuanto al material que puedes y no puedes llevar cuando vayas a hacer cualquier examen para que el esfuerzo de las semanas previas haya servido para algo y no termine en suspenso por meter la pata.