El alza de accidentes con patinete en Castellón urge aplicar ordenanzas municipales

Sus defensores afirman que es el futuro de la movilidad, porque permiten recorrer las calles de forma ágil, sin contaminar y con una gran facilidad de aparcar. Pero la revolución de los patinetes eléctricos conlleva problemas de convivencia. Y lo que es peor, accidentes. El pasado domingo una menor de 16 años que iba en patinete fue arrollada por una furgoneta en Benicarló, por lo que tuvo que ser trasladada a La Fe. Días atrás, una situación semejante se dio en la calle Pintor Orient de Castelló, entre un patinete que cruzaba la calle y un autobús que realizaba labores de estacionamiento. El usuario, de 37 años, fue trasladado al Hospital General de Castelló.

Son los dos casos más recientes y no son hechos aislados, muestra de un fenómeno creciente, que debe atajarse mediante la creación de ordenanzas municipales específicas. Los consistorios llevan tiempo en ello, pero los procesos administrativos son más lentos que las ventas de estos artilugios.

El concejal de Movilidad de Castelló, Jorge Ribes, expone que los cada vez más presentes patinetes «son objeto de análisis por parte de las autoridades», y el punto de inflexión se dio el 21 de marzo, cuando la DGT estableció una normativa. Ribes destacó que la ordenanza municipal «recoge estos supuestos, y esperamos que pase pronto al pleno, para que entre en vigor este verano». Por el momento, solo Nules, la Vall d’Uixó y Almassora tienen ya reglamentos en vigor, mientras que en Vila-real el texto «está elaborado, a falta de los últimos informes para aprobarlo».

En Benicàssim, Vinaròs, Benicarló y Peñíscola existe intención de adaptar sus normas de movilidad una vez conocido el documento de la DGT, en vigor desde el 21 de marzo. La excepción es Burriana. La alcaldesa, Maria Josep Safont, expuso que la estatal «es una norma bastante restrictiva con lo que no vemos necesario crear una ordenanza propia».

Siniestros y multas

Según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón, en el 2020 hubo seis accidentes con vehículos de movilidad personal (VMP) implicados, con un herido hospitalizado y cinco no hospitalizados. Al año siguiente se triplicaron las cifras, con 18 siniestros, dos hospitalizados y 16 heridos no hospitalizados. Y cuando todavía no se ha llegado al ecuador de este 2022 ya hay doce accidentes con dos hospitalizados y 10 sin requerir ingreso hospitalario.

La DGT especifica que hay 200 euros de multa por conducir con auriculares, no llevar elementos reflectantes o ir por la acera, y 100 si se lleva acompañante. Con información de Mònica Mira, Josep Carda e Isabel Calpe.