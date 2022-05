La Diputación debe resolver la duplicidad de competencias y ganar peso en Europa

Resolver la duplicidad de competencias entre las diputaciones y las comunidades autónomas y ganar peso en Europa son dos de los retos que debe afrontar la Diputación de Castellón y sus homólogas 200 años después de su creación.

Así quedó plasmado ayer en el Congreso del Bicentenario de la corporación provincial que concluye este viernes con la ponencia, entre otras, de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El director general de Administración Local de la Generalitat, Toni Such, planteó la problemática que genera la duplicidad de competencias que existe entre su gobierno y el provincial, lo que se arrastra de forma histórica: «Las diputaciones venían a ejercer la totalidad de competencias que después asumieron las comunidades autónomas, sin que se resolvieran las duplicidades y de aquello aún deriva la problemática política que vivimos hoy», explicó Such.

«Esto tampoco se resolvió después en la Ley de las Bases de Régimen Local», añadió, abogando entonces por la coordinación entre administraciones: «Cuando la complicidad política entre ambas se rompe, se sufre una duplicidad y un gasto desacorde a las necesidades ciudadanas», advirtió.

El futuro

De hecho, en un tono crítico con el papel de las corporaciones provinciales, Such apuntó que su futuro «deriva en que hagan frente a las necesidades más vitales de los municipios, afronten las competencias que marca la ley e intenten convivir de forma coordinada con la Generalitat, como máxima representante». En este sentido comentó que «existen instrumentos de confrontación, los cuales no se utilizan porque creemos que no es el camino».

Sobre el caso de la Comunitat Valenciana, el director general de Administración Pública concretó que «tenemos muy buena experiencia de relación con las diputaciones, fundamentalmente con las de Castellón y Valencia, y no tanto con Alicante». Sobre esta última refirió que «al entrar en juego aspectos de confrontación política, no colabora y no ayuda en todo lo que debería ayudar».

39 euros por habitante El director general de Administración Local del Consell, Toni Such, señaló que la Diputación de Castellón transfirió en el 2020 --el último ejercicio con datos-- a los ayuntamientos 39 euros por cada habitante, frente a los 17 de la Diputación de Alicante. «Es una muestra de lo que debe hacer realmente una institución provincial: dotar de recursos económicos a los municipios», valoró Such.

Pese a todo, Such llegó a la conclusión de que las diputaciones «son necesarias para abordar la problemática de los pequeños pueblos que carecen de recursos, a los que tienen que ayudar para que tengan vida».

Una postura que compartió el presidente provincial, José Martí, quien incidió en que «en las diputaciones cada vez tenemos más claro que somos administraciones locales que se deben centrar, fundamentalmente, en ayudar a pequeños municipios rurales».

Papel esencial

Mientras, el coordinador de la asociación internacional Partenalia y delegado de la Confederación Europea de Autoridades Locales Intermedias (CEPLI), Nicolàs Reynés, aportó que el papel de los poderes locales intermedios, como es el caso de la diputación, resulta «esencial para llevar a cabo políticas de proximidad».

Ahora bien, Reynés arrojó que España es el único país donde las diputaciones no tienen escaños en el Comité Europeo de las Regiones: «Es la excepción al tener la única federación tanto de municipios como de provincias», dijo. Sobre la falta de peso en Europa, Martí reivindicó la voluntad de su administración de «gestionar los fondos de recuperación Next Generation, ya que si no estamos ahí creemos que las pequeñas localidades quedarán excluidas».

Reynés concluyó además que las diputaciones «contribuyen de manera muy concreta en consolidar el sentimiento de identidad e integración europea en la ciudadanía y los municipios».