La Conselleria de Educación implantará el Bachillerato General en el curso 2023/24 en el sistema educativo valenciano. El motivo, informa este departamento, es que, con ello, se pretende beneficiar a los centros ya que de este modo se podrá diseñar en detalle y muy concretada esta nueva modalidad.

Plazo de presentación de solicitudes

Hoy día 26 de mayo se abre el plazo de presentación de solicitudes para Bachillerato y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), procedimiento que se efectuará a través de la plataforma telematricula.es hasta el próximo 3 de junio. De este modo, las familias podrán también consultar cuando den inicio a la tramitación en telematrícula.es las modalidades de Bachillerato que oferta cada aulario de enseñanzas medias.

Modalidades

La Conselleria, atendiendo a las novedades fijadas por el Ministerio de Educación en Bachillerato, ha diseñado ya las modalidades que se desplegarán en los centros de Castellón, Valencia y Alicante sostenidos con fondos públicos para el próximo curso.

De este modo, de las cinco contempladas en la modificación de la ley orgánica de educación Lomloe en Bachillerato que se pueden desplegar, el próximo curso 2022/23 se activarán cuatro. El Humanístico y de Ciencias Sociales y el de Ciencias y Tecnología se ofertarán en todos los centros de Secundaria. En cambio, el Musical / Artes Escénicas se podrá cursar en aquellos donde había un peso importante en Música, los institutos próximos a Conservatorios y en zonas con riesgo de despoblamiento. Mientras, el Artístico se podrá cursar en todos aquellos que ya tenían Artes Plásticas, Música y Diseño. (Ver cuadro).

Bachillerato general

Según el Ministerio, el Bachillerato General está pensado para los estudiantes que busquen una formación más global y flexible, ya que permite una configuración prácticamente individualizada.

El presidente de la asociación de directores de Educación Secundaria, Toni González, explica que «esta opción resultaba muy interesante cara el alumnado que no tiene claro si escoger una modalidad de Ciencias Sociales o Científica y Tecnológica». Al no tener mucha información en mayo al respecto era normal que se aplazara, señala, pues habría que planificar plantillas a finales de mayo, principios de junio, contenido curricular y asignaturas. No obstante, aboga por su implantación, cuando proceda, en todos los centros, pudiendo configurar grupos mixtos para hacer las instrumentales conjuntas y después las materias de las modalidades escogidas. Según el Ministerio, el General cuenta en 1º con asignaturas instrumentales (Matemáticas), emprendedurismo, que pueden combinarse con las materias de las otras modalidades que oferta el centro.

La Lomloe, así, se implantará en el primer curso del Bachillerato el próximo 2022/23. En la próxima semana se abordarán los borradores en Bachillerato y ESO con la Conselleria y los representantes del profesorado.

Nuevo Bachillerato

Entre los centros que incorpora el nuevo Bachillerato se encuentra el IES Coromines de Benicarló, quien informó este miércoles que ofrecerá el Bachillerato de Artes Plásticas y Diseño y Música y Artes escénicas, que a buen seguro tendrá buena acogida entre el alumnado. Lo hace después de mucho de tiempo mostrando el interés y con la experiencia de los años con el Convenio de Coordinación Horaria con el Conservatorio Mestre Feliu y el reciente Proyecto concedido de Resistencias Artísticas con el Consorcio de Museos de la Comunitatt Valenciana.