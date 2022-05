Carmen Calvo ve clave a la Diputación para llegar a un estado federal y garantizar servicios

El papel de las diputaciones será clave en el avance hacia un estado federal «perfeccionado» y para garantizar servicios a los municipios, en especial a los que tienen menor población.

Así lo defendió este viernes la exvicepresidenta del Gobierno y diputada Carmen Calvo en la última jornada del Congreso del Bicentenario de la Diputación de Castellón donde realizó una reflexión «oportuna» sobre la institución: «De dónde viene, dónde tenemos que llevarla y las circunstancias políticas actuales», apuntó.

La dirigente señaló la «necesidad de abordar cómo encajar las diputaciones en la estructura tan compleja del país». Un debate que debe tener en cuenta diferentes aspectos que repasó Calvo. El poder es uno de ellos, pues las diputaciones «nacen para gobernar el poder político moderno como circunscripciones electorales». Otro es la propia estructura territorial de España, que para entenderla hay que «conocer la historia y asumir los nacionalismos históricos».

«Tenemos la obligación de rematar el modelo territorial y convertirlo en un estado federal perfeccionado», defendió Carmen Calvo, para lo que hizo hincapié en el «papel vital» de las diputaciones, las cuales «ya jugaron una primera función de malla de red que sostiene el territorio cuando estaba cuajando el nuevo modelo que ahora disfrutamos».

Nivel intermedio

De hecho, la exvicepresidenta también fue una firme defensora de las corporaciones provinciales por su labor «para exigir la misma calidad de servicios y los derechos de los ciudadanos» en cualquier localidad. «Entre el municipio y la estructura siguiente necesariamente tiene que haber un paso intermedio», señaló, a la vez que preguntó «qué harían Andalucía, con su gran extensión, o Galicia, con su dispersión, sin las diputaciones provinciales».

Ahora bien, Calvo puntualizó que estas instituciones «no pueden competir con gobiernos de capitales o políticas que no les corresponden, sino que deben focalizarse en el servicio que les toca. Por todo ello, abogó por «cuando pueda y toque, lo que no llegará si la política es más propia de un reality, tendríamos que abordar en un espacio de reflexión una reforma del título octavo de la Constitución, lo que lleva como efecto una financiación correcta de las haciendas locales y una redefinición adecuada de las diputaciones en una estructura que, para mi, debe ser federal», aseveró.

En la cita, Carmen Calvo cargó también contra la «frivolidad casi peligrosa» que se vive en la política y contra «el futuro malísimo» que se «vende» a la gente joven.

Concertación

Instantes antes, tuvo lugar la ponencia del catedrático de la Universidad de Granada Manuel Zafra, quien apostó por la concertación como el tipo de relación que tiene que haber entre la provincia y los municipios: «La provincia no hace política a los municipios, tiene que hacerla, necesariamente, con los municipios, porque la provincia no está por encima, sino a su servicio», explicó el catedrático. Además, Zafra se erigió partidario de la autonomía municipal «por la cercanía con los gobernantes que permite que alguien pueda cruzar la calle y pedir explicaciones».

La jornada final del congreso contó con la presencia de autoridades locales, autonómicas y nacionales: Amparo Marco, Eva Redondo, Francesc Colomer, Samuel Falomir, Carlos Fernández Bielsa, Susana Ros, además de diputados provinciales. Desde el Partido Popular acusaron al ejecutivo provincial de convertir el congreso en un «aquelarre socialista» y lamentaron que «una vez más se hayan olvidado de enviar las invitaciones para el PP». No obstante, ocurre que desde el martes y hasta este viernes las ponencias contaron con asistencia de diputados del PP.