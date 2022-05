Luis Enrique Buritaca y su mujer vienen todas las semanas desde Segorbe a Castelló a hacer cola ante la Comisaría de Castellón para pedir cita para el asilo. «Estamos recién llegados. No tenemos trabajo para pagar el transporte de tren y autobús. Es un viaje muy largo. Desde el jueves nos toca venir a dormir acá y aguantar frío para poder esperar a coger la ficha para que no nos saquen del puesto, porque el que no esté lo sacan de la lista. Si pueden, que se acomode de otra manera. En este momento estamos en el puesto siete y quién sabe cuántos van a bajar y si nos va a tocar seguir viniendo».

Este es un testimonio más de los muchos migrantes que se ven obligados a guardar cola durante semanas ante la Comisaría de Castellón para conseguir cita en extranjería, algunos como este ciudadano de Colombia, desde el jueves. Defensor del Pueblo Te dan cita para seis o siete meses. Es indigno e inhumano». «Necesitamos que nos den una solución para poder evitar conflictos». Así hablan algunos de los muchos ciudadanos extranjeros que hacen cola durante semanas para conseguir una cita con la finalidad de solicitar el asilo en Castellón. El Defensor del Pueblo tiene varias quejas en proceso de tramitación por esta causa, que está investigando. Autogestionado Los números se reparten cada viernes. «Cada la semana la Policía saca 20, aunque es relativo pues en las últimas la cifra se ha incrementado a 48-50. Sin embargo, todavía persiste la aglomeración». «No sabemos cuántas van a salir», explicó Camilo, de origen colombiano. Los propios ciudadanos extranjeros se han tenido que organizar y conformar grupos de 20 miembros para tratar de poner orden. Cada semana el grupo líder se pone delante y los nuevos que se van conformando se apuntan en un cuaderno. Hay gente que viene desde Segorbe, Onda, Xilxes.... Algunos hacen noche el jueves para poder llegar a tiempo. Una chica comenta que tuvo que esperar seis semanas hasta que le dieron la ficha. «Gracias al cuaderno y a los grupos de Whatsapp nos organizamos», indicó otra joven. «Este es el cuarto viernes que me toca esperar», comentó otra. Sin embargo, aquí no acaba el colapso. «Una vez te dan la ficha, luego viene la cita, que están dándola para enero del próximo año. Esto no es el final, si no el inicio», manifestó ayer otra mujer. No se puede pedir por internet Los extranjeros lamentan que, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, «no es posible pedirlo por internet». Entre los que esperan hay ciudadanos colombianos, venezolanos, peruanos, mexicanos, chilenos, africanos, paquistaníes... Sin embargo, los ucranianos acceden por otro canal y envían la documentación vía internet debido al conflicto bélico.