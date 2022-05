"Sin los pañales no puedo vivir". Quien así habla es Juana Sánchez, una vecina de Castelló que tiene una discapacidad del 80% y lanza un SOS desesperado a la Inspección Sanitaria, para que le financie este producto, al que tiene derecho por ley y que necesita usar día y noche.

Operada y con incontinencia

Sánchez es ahora septuagenaria. Hace 28 años sufrió un adenocarcinoma. La intervención fue radicalísima y desde entonces precisa pañales de adulto porque sufre "incontinencia total y permanente de orina y de heces".

El motivo por el que decide dar este paso de salir a los medios es la desesperación y porque como explica "soy una luchadora". Durante 28 años (desde 1996) le vienen concediendo la gratuidad de los desechables de adulto --usa de super noche para el horario nocturno y de noche para el diurno. "Uso estos porque debido al tipo de incontinencia que padezco los pañales de día no son adecuados para mí", señala.

"Fui al médico de cabecera en el mes de abril, le pedí los de noche que me corresponden, me los recetó y los envió a la Inspección Sanitaria para que los visara", señala. Sin embargo, a pesar de que debería tenerlos visados desde el mes de abril, ha acudido varias veces a la farmacia a por ellos y seguían sin ser visados.

Finalmente, el 24 de mayo acude a la farmacia y le informan que tiene cancelados los de noche, que son los que usa de día.

"Necesito beber agua pero no bebo casi porque tengo miedo de lo que pueda pasar"

Su situación es límite. "Necesito beber agua para el riñón, pero no bebo casi porque no tengo pañales para cambiarme, por lo que tengo miedo de orinarme", señala. "No se explica que la Conselleria de Sanitat me haga esto, porque saben perfectamente que necesito los pañales para vivir porque tienen toda la documentación médica que acredita que es así, porque con cualquier movimiento que haga me orino y estoy expuesta a infecciones de orina graves, por ejemplo, pielonefritis", lamenta. "Solamente quiero que mi derecho a tener los pañales se me respete y tenerlos en la farmacia para recogerlos. Estoy sufriendo un perjuicio gravísimo para mi salud", concluye.