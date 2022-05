Los centros del viajero se quedan sin citas para vacunar en Castellón

Si está usted pensando en organizar un viaje a algún país lejano en el que se aconseje la puesta de vacunas para algunas patologías aquí erradicadas tome buena nota. Si lo planifica a medio o largo plazo no tendrá, a priori, ningún problema, pero si es para este verano y todavía no ha pedido citación para la correspondiente inmunización igual encuentra más de un inconveniente, como que no le puedan vacunar antes de la fecha prevista del viaje.

En la provincia de Castellón, hay consultas del viajero en los tres hospitales: el General, la Plana y Vinaròs. En el primero de ellos, no dan cita hasta principios de septiembre, mientras que, en el segundo, está todo completo hasta el mes de agosto y, de momento, no han abierto la agenda, por lo que ofrecen al paciente ponerle en lista de espera. Los viajes exóticos disparan las vacunaciones con colas de 14 días La última opción es acudir al Centro de Vacunación Internacional del Ministerio de Sanidad, que tiene su sede en el antiguo edificio del Banco de España. A través de la página web del departamento de Carolina Darias se puede solicitar visita para finales de julio, antes no hay disponibles. Por tanto, aquellos que esperan a última hora para prepararse las vacaciones de verano tendrán verdaderos problemas si optan por algún país tropical que requiera la puesta de vacunas. Pocas dosis A la agendas completas se suma otra circunstancia. La Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública ha denunciado que en los últimos meses se han producido «varias situaciones de desabastecimiento de vacunas», que obligan a «retrasar o suspender vacunaciones de pacientes que son poco demorables». La entidad pone como ejemplo las llamadas del viajero como la antitifoidea, la de hepatitis A y la de la fiebre amarilla. Esta canción repele al mosquito causante del dengue, el zika o la fiebre amarilla En este sentido, desde la Conselleria de Sanitat han explicado que, durante los últimos meses, como consecuencia del retraso en la tramitación del acuerdo marco estatal que se suscribió para la compra de vacuna, «se han producido situaciones puntuales de desabastecimiento de algunas vacunas que, en todo caso, se han ido resolviendo mediante procedimientos de compras extraordinarios». Respecto a la vacuna antitifiodea, vacuna frente a la hepatitis A o fiebre amarilla, en el acuerdo marco quedaron desiertos los lotes por no presentar los laboratorios ofertas. Así, los servicios de farmacia hospitalarios «siempre han tramitado las compras necesarias para sus propios servicios y poder ofrecer la vacuna». Consejos para el viajero Consulta médica Cualquier viajero que tenga intención de visitar un país en desarrollo, debería acudir a un centro especializado en medicina del viajero o consultar con un médico antes del viaje. Medicación Toda persona afectada por una enfermedad crónica debe llevar consigo la medicación necesaria para todo el tiempo que dure el viaje. Todos los medicamentos, especialmente los que requieren receta, deberán llevarse guardados en el equipaje de mano dentro de sus envases originales con las etiquetas visibles. Seguro Se recomienda antes de marcharse contratar un seguro general de viajes de manera rutinaria y declarar cualquier condición de salud subyacente. Diarrea Para los viajeros, el principal problema sanitario asociado con el agua y los alimentos contaminados es la «diarrea del viajero», que puede ser causada por numerosos agentes infecciosos. Se recomienda beber agua embotellada y no comer alimentos sin cocinar.