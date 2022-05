El CEO de Giuliani’s Grupo Gastronómico, Álvaro Amores, está «con las pilas cargadas y muy ilusionado» para afrontar la nueva temporada veraniega en los diferentes locales que regenta en Castelló, el Grau y Benicàssim.

Con la llegada del buen tiempo y a punto de comenzar la temporada estival ¿qué expectativas se espera para los locales de Giuliani’s Grupo Gastronómico en este verano del 2022?

Se acerca la temporada de verano y creo que con todas las palabras y en mayúsculas, este es el verano. Desde hace unas semanas el buen tiempo ha llegado y apetece de nuevo los momentos en las terrazas. Como hemos podido comprobar desde Semana Santa, los locales vuelven a estar llenos de clientes que quieren disfrutar y recuperar el tiempo con amigos, familia y parejas. Se augura una buena temporada y desde los locales del grupo nos hemos preparado para dar lo mejor de sí mismos y apostar por ofrecer lo mejor al cliente.

Los buenos resultados cosechados durante las fiesta de la Magdalena 2022 en cuanto a la implicación del ocio nocturno del grupo ha hecho que se haya dado un paso adelante en el apartado musical. ¿Qué agenda propone el grupo para estos meses? y ¿qué novedades encontrará el cliente?

Respecto al panorama musical, tenemos una amplia programación veraniega en cada uno de nuestros locales. Apostamos por los tardeos musicales en la terraza de Bianco, con música de grupos de Castellón y provincia para amenizar las calurosas tardes. En cambio, en Varadero Rice Club, apostamos por una programación más nocturna, con actuaciones en directo durante las cenas, otorgando un ambiente más elegante y exclusivo. Asimismo, en Giuliani’s Ocean Spirit apostamos por un nuevo servicio, The Club, y además los sábados noche tendremos cena con espectáculo en directo. Por su lado, nuestra Sala Varadero Experience tiene una agenda de lo más concurrida, con festivales de música electrónica, graduaciones, tardeos flamencos… A nuestra tradicional oferta gastronómica hemos querido sumarle una programación de ocio para mejorar la experiencia de todas las personas que nos visiten.

Uno de los locales en los que se ha querido potenciar su oferta es el Ocean Spirit del Grau de Castelló. Cuéntame, ¿en qué consiste el nuevo proyecto llamado The Club?

Así es. Dentro de Giuliani’s Ocean Spirit hemos querido crear un nuevo espacio denominado The Club donde poder disfrutar de las mejores copas con vistas al mar. Este año, las noches de verano se visten de música en Giuliani’s Ocean. Se trata de ofrecer al comensal nuevas propuestas en su estancia, que vayan más allá de la degustación de la cocina tradicional italiana. Con The Club vamos a contar con una selección de dj’s que amenizarán las noches de los comensales. Además, en este restaurante también vamos a apostar, los viernes y sábados, de 22.00 a 00.00 horas por diferentes espectáculos, con música en directo, showcookings o números de magia e ilusionismo, entre otros.

¿Cuánta gente va a trabajar este verano para Giuliani’s Grupo Gastronómico?

Con más de 200 trabajadores para esta temporada, en Giuliani’s Grupo Gastronómico apostamos por la eficiencia y el trabajo en equipo. Durante las temporadas altas aumentamos la plantilla para ofrecer al cliente un trato excelente y totalmente personalizado.

Estamos muy orgullosos de poder fomentar el empleo en Castellón y en un sector que en los últimos tiempos se ha visto muy perjudicado con el tema de la pandemia. Ahora es momento de trabajar y estar rodeado de este equipo nos hace seguir siendo una referencia en todos los sentidos.

¿Cuáles son los principales valores añadidos del grupo?

Desde siempre, nuestro punto fuerte son los sabores auténticos que ofrecemos. Con la ampliación más allá de la cocina italiana, atraemos a todos los públicos. Comida nacional en Taberna Machete, para el apasionado de los arroces, Varadero Rice Club, y para sabores más atrevidos, American Danny’s Burger. Nuestro gran abanico de posibilidades en cocina adaptadas a cualquier gusto es nuestro valor añadido.

Durante estos años, Giuliani’s Grupo Gastronómico se ha afianzado como uno de los grupos más importantes de la restauración y el ocio de la provincia de Castellón. ¿Te planteas nuevas incorporaciones en el grupo?

Ahora mismo estoy inmerso en mejorar y consolidar los locales del grupo, ya que hemos estado poniendo a punto los del Grau para la temporada estival: Giuliani’s Ocean Spirit, Varadero Rice Club, American Danny’s Burger, Bianco, Terraza del mar, Sala Varadero Experience, así como también el Giuliani’s Beach Restaurant, en Benicàssim. Ha sido y es tiempo de mejoras, nuevos productos y nuevas ideas con el objetivo de sorprender al cliente y crear experiencias allá donde vaya.

Todo ello sin olvidar los locales que tenemos en la ciudad, el Giuliani’s del CC Salera, Giuliani’s Centro y Taberna Machete. Asimismo, no puedo decir que no vayan a haber nuevas incorporaciones en el grupo en un futuro a medio plazo, ya que mi cabeza está en constante movimiento para seguir ofreciendo lo mejor a Castellón. Ahí está mi trayectoria, ya me conocéis.

En apenas unos años, tu crecimiento empresarial ha sido exponencial. ¿Cuál es la clave de todo ello? y ¿quiénes son tus imprescindibles en esta aventura?

La clave, como siempre digo, es el trabajo, esfuerzo y sobre todo la constancia. Cuando hay voluntad hay que trabajar duro y apostar por aquello que crees. Esa actitud junto con el apoyo de la familia es la clave para el éxito. Durante el trayecto pasas por momentos complicados, pero ahí es el momento de esforzarte más para conseguir doblegar la situación. Como imprescindibles en esta aventura tengo que citar a mi madre, mi familia y mi equipo, que sin ellos esto no sería posible.

Dentro de todas tus líneas de negocios e iniciativas se esconde siempre tu implicación por la ciudad de Castelló y la sociedad castellonense ¿por qué?

Lo primero de todo es que soy de aquí, soy grauero. Me gusta estar de la mano de Castellón e impulsar la ciudad, fomentar el empleo y dinamizar la economía y el ocio para que seamos una referencia. Esta ciudad me lo ha dado todo, he nacido y me he criado aquí. Me une un sentimiento muy grande por mi ciudad y por la sociedad castellonense. Es por ello que siempre intentamos colaborar en iniciativas sociales y de carácter benéfico porque así lo sentimos.