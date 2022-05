Señora, no cree usted que es mayor para jugar a hacer bullying?Además de dónde has sacado que la mujer me vio el pene si yo no me desnudo en el vestuario, que solo dejo la mochila, deje de mentir y de generar el acoso que estoy recibiendo. @LaEtxebarria https://t.co/Rs10FethFH