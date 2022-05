95.000 alumnos iniciarán el curso y lo acabarán a la vez el primer curso de la Lomloe en Castellón

Casi 95.000 alumnos de la provincia de Castellón comenzarán y terminarán a la vez el curso escolar, en el que se implantará la LOMLOE en los niveles impares.

En concreto, la Conselleria de Educación propuso ayer que el jueves 8 de septiembre comience el ejercicio lectivo 2022/23, para Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP (básica, grado medio y superior). Asimismo, por primera vez las clases de todos estos niveles terminarán el 22 de junio. También en la Escuela Oficial de Idiomas, donde la fecha de inicio será el 26 de septiembre.

A su vez, el alumnado de los programas de cualificación profesional básica y la FP de segunda oportunidad empezarán el 14 de septiembre y terminarán el 22 de junio.

Argumento de Conselleria

La consellera de Cultura, Raquel Tamarit, justificó ayer en Castelló la unificación de fechas por «cuestión de coherencia. Esto facilita que las familias que tenemos hijos en diferentes etapas nos podamos organizar y planificar».

Rechazo en las fechas

Sin embargo, el sindicato mayoritario ha rechazado la propuesta por considerar que solo habrá cinco 5 días laborales en septiembre para organizar el curso y porque se alargan los días lectivos en Secundaria, Bachillerato y FP. «Si normalmente son pocos días, el curso que viene todavía será más complicado porque se tienen que aplicar los currículums nuevos derivados de la Lomloe y las nuevas asignaturas que la Conselleria ha propuesto, como Proyectos Interdisciplinarios, que están en plena negociación y todavía no se han publicado en el DOGV», expusieron fuentes de este sindicato.

La Lomloe

El próximo curso la Lomloe empieza a aplicarse en los cursos impares de Primaria (1º-3º-5º), ESO (1º y 3º) y Bachillerato (1º), lo que obligará a renovar todos los libros durante los dos próximos cursos.

Novedades

Como explicó Alejandro López, del STEPV, hasta el momento se ha negociado el currículo de Infantil y Primaria»; falta el resto. «La principal novedad radica en que se establece una nueva área que es el Proyecto Interdisciplinario (en Primaria y ESO). «Se trata de un currículo pensado en torno a las competencias, con lo que varía la estructura, porque organizamos las enseñanzas en función de una serie de competencias específicas de cada área y, dentro de ello, se estructuran los saberes básicos. Otra novedad es que cada centro podrá organizar los saberes y dentro del ciclo de una manera acordada», añadió López.

Preocupación por el recorte de horas

«No hay aumento de horas lectivas, lo que implica que para articular el tiempo dedicado al Proyecto Interdisciplinario se ha de reducir de algunas áreas. Nos hemos reunido con asociaciones de algunas especialidades (música, filosofía, física y química, matemáticas, informática). Hay mucho profesorado preocupado porque reducen el número de horas que se imparte, pero son horas que se han de aplicar en ese proyecto Interdisciplinario», aclaró. En el caso de Primaria, matizó, «nada parece indicar que esas horas se han de relacionar con las materias que han perdido horas, queda a decisión de cada centro», indica López.

La valoración de los profesores

Esta articulación nos parece muy bien porque siembre hemos abogado por la autonomía de los centros y porque son currículos abiertos que permiten adaptar el aprendizaje y proyecto educativo del centro de acuerdo a las características del alumnado y familias. Sin embargo, se precisan espacios para poder coordinar y establecer esa articulación de currículo. Por eso pedimos reducción de horas lectivas para poder articular estos momentos de reflexión. También se plantea la enseñanza y evaluación individualizada, lo que implicará un aumento de informes a rellenar por el tutor, por lo que deben venir acompañados de la recuperación del tutor por cada unidad en Primaria y estudiar la dotación de profesorado necesaria para poder hacer en condiciones la inclusión educativa», agregó.

La postura de Conselleria

La consellera señaló que «están todos los equipos trabajando al máximo porque esto afecta a centros, a personal, para que estas cuestiones estén claras y podamos iniciar el curso». Preguntada por la preocupación de ciertos colectivos docentes por el recorte horario, la consellera señaló que, por ejemplo, creatividad musical estará como oferta obligatoria en todos los institutos de la Comunitat y que el curso próximo se implantará el Bachillerato Artístico en la modalidad de música en 31 centros. «Cuando hay un cambio de curriculum siempre es complicado porque los docentes miramos cómo nos afecta a nosotros, y el Real Decreto marca las asignaturas que ha de haber y las que no ha he haber», recalcó Tamarit.

La titular de Educación también defendió que el Bachillerato General no se implanta aún el próximo curso porque no se sabe lo que entra en el selectivo.

Lo que piden las familias

Pep Albiol, de la federación de padres FAMPA Penyagolosa, pidió mejoras, por ejemplo, relativas a las tutorías, para que se facilite a las familias el ejercicio de este derecho y deber y que en los centros con jornada continua se establezca, preferentemente por la tarde, fuera del horario lectivo o en uno que permita la asistencia. Asimismo, demandan que puedan solicitar puntualmente otro horario de atención para cuestiones particulares y una tutoría individual al final de curso.

Desde la federación católica Concapa, José Antonio Rodríguez, mostró su preocupación, porque se relega la asignatura de religión a la mínima expresión, con la finalidad de eliminarla de hecho, ya que , además de no ser evaluable, se elimina, la denominada asignatura "espejo", por lo que aquellos alumnos que no opten por la religión, tienen una situación de cierto limbo. Además, añade, se ha omitido el introducir para aquellos que no la deseen la asignatura de cultura de las religiones, que ofrece al alumno la posibilidad de un conocimiento histórico, cultural y antropológico de la relación del hombre con las religiones a lo largo de la historia.

Por otra parte, señaló que en la sociedad española está perfectamente reconocido, no solo legalmente sino de hecho en la sociedad, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades, etc así como la no discriminación por razón de orientación sexual, la llamada ideología de género. Acontece con la Lomloe que se instaura en todos los ciclos "la perspectiva de género", tema muy distinto y que desde nuestro punto de visto atenta con la neutralidad del Estado y las administraciones públicas en la enseñanza., reconocido por innumerables sentencias. Se introduce esta "perspectiva de género" en todas las áreas y materias, conocimientos, desde el deporte, a la historia, la economía, es decir con un sesgo que entendemos no corresponde.