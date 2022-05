El verano en Castellón es sinónimo de festivales. Después de dos años condicionados por la pandemia, en este 2022 las citas musicales por antonomasia de la época estival vuelven con fuerza a la provincia. Presentamos 11 de los festivales que se podrán disfrutar en nuestra tierra desde el 3 de junio, fecha de inicio del Benicàssim Blues Festival hasta el 18 de septiembre, cuando concluye el Vallesonora en Montanejos.

Entre estos dos eventos miles de castellonenses y visitantes podrán disfrutar con festivales de la talla del Peñíscola From Stage, del 22 de junio al 3 de julio; el Mar de Sons de Benicàssim, del 30 de junio al 2 de julio; el FIB, del 14 al 17 de julio, el Arenal Sound de Burriana, del 2 al 7 de agosto, o el Rototom en Benicàssim, del 16 al 22 de agosto.

El calendario de festivales de Castellón en el verano del 2022

Benicàssim Blues Festival - 3 al 5 de junio – Benicàssim

Edición especial para celebrar el 10º aniversario en la vuelta al formato habitual: Con 3 días de música en directo en varios escenarios al aire libre, con artistas y bandas nacionales e internacionales, y actividades tan populares como los Vermut & Blues, Master Classes, conferencias y exposiciones, exhibiciones de baile, actividades infantiles, y por supuesto y como ya es costumbre, con acceso totalmente gratuito a todas ellas. Entre los artistas invitados estarán Gisele Jackson & The Shus Shu’s Trio, Kyla Brox o Big Dez.

Peñíscola Remember Fest - 4 de junio – Peñíscola

Un festival único en España con la mejor música electrónica de la época dorada. No faltará la mítica cantante Corona con su éxito "The Rythm of the Night", así como los mejores dj's del panorama nacional y mucho más.

Reggaeton Beach Festival - 18 y 19 de junio – Orpesa

El mayor Urban Beach Festival de Europa celebra su primera edición en Marina d´Or con toda la energía. El festival reunirá a los mayores amantes del reggaetón.

Peñiscola From Stage - Del 22 de junio al 3 de julio – Peñíscola

Farruquito, Miguel Ríos, Barón Rojo o Estrella Morente son algunos de los artistas que actuarán en un festival imprescindible de la ciudad costera en la que tampoco faltará la compañía Mayumana o la fiesta electrónica del 2 de julio, la Sunset Beach Party. También los más pequeños de la casa podrán disfrutar con las canciones de Luli Pampín.

Mar de Sons - del 30 de junio al 2 de julio – Benicàssim

Mar de Sons celebra su tercera edición con un fin de semana lleno de la mejor música, las experiencias más divertidas, el sol y la playa. El cartel cuenta con artistas como Sebastián Yatra, que inaugurará el encuentro el jueves 30 de junio, Antonio José, Melendi y Coque Malla, que actuarán el viernes 1 de julio, y Taburete y Maldita Nerea, que encabezan el cartel del último día, el sábado 2 de julio. El jueves, además de Yatra, los asistentes a Mar de Sons podrán disfrutar de la música en directo de Ana Mena y Juan Magán.

Feslloc - 7 al 9 de julio – Benlloc

Feslloc es un festival de música en valenciano organizado por la Asociació Cultural Feslloc, formada por Escola Valenciana y el Ayuntamiento de Benlloc, que se celebra el segundo fin de semana de julio en Benlloc desde 2007.

FIB - del 14 al 17 de julio – Benicàssim

El FIB es uno de los festivales de música indie más conocidos y todo un referente en todo el mundo, que surgió en 1995. Kasabian, Viva Suecia, Steve Aoki, Izal, Love Of Lesbian, Justice, Nathy Peluso o Boyz Noize, entre los artistas que no se perderán la cita.

Concerts al Pinar - 21 al 24 de julio - Grau de Castelló

Una apuesta clara por la cultura musical y por dinamizar y llenar de ocio el entorno único y privilegiado del Pinar del Grau de Castelló.

Arenal Sound - del 2 al 7 de agosto – Burriana

Tras dos años sin poder celebrarse, el Arenal Sound volverá a la playa de Burriana en un entorno de total normalidad, con un aforo de 50.000 personas y sin ningún cambio logístico o estructural importante. Mike Towers, C. Tangana, Afrojack, Bad Gyal, Lola Índigo, Omar Montes o Rels B harán vibrar al público.

Rototom - del 16 al 22 de agosto – Benicàssim

Ocho zonas musicales con conciertos, sound systems y djs, toda una fusión de géneros junto a 10 áreas extramusicales donde podrás vivir una experiencia intercultural entre conferencias, diferentes tipos de talleres, circo, cultura africana, áreas para niños y adolescentes y mucho más. Además encontrarás diferentes propuestas gastronómicas de todo el mundo, un colorido mercadillo, un mercado artesano y el camping estilo Rototom.

Vallesonora - 16 al 18 de septiembre – Montanejos

La conexión con el agua, el cuidado del medioambiente y algunos de los mejores artistas del momento, son los valores de un festival que se adapta al entorno,poniendo de relieve el paraje natural.