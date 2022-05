Álvaro es un niño de 11 años que tiene un trastorno del espectro autista de nivel 2. Sin embargo, ello no le ha impedido llevar una vida normal. Estudia en un colegio ordinario, el CEIP Tombatossals de Castelló, y el próximo curso dará el salto al instituto. "Ya no hablamos de inclusión sino de plena participación, Álvaro está haciendo lo mismo que hacen sus compañeros en igualdad de condiciones, y disfrutando de las cosas que le tocan por edad", señala su madre, Yolanda Arnau. Como por ejemplo asistir a los scout o, próximamente, ir de viaje de fin de curso con sus compañeros.

Figura pionera

Y para ello cuenta con la ayuda de Beatriz Sánchez, su asistente terapéutico infantil, una figura pionera en el país que promueve "la autonomía personal y la inclusión educativa de niñas, niños, alumnos y adolescentes con diversidad funcional", como explicó este lunes la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra. En la Comunitat, 91 niños y adolescentes cuentan con este recurso, ocho en la provincia de Castellón, cinco de ellas en la capital de la Plana.

Sánchez es maestra y tiene el máster de Pedagogía Terapéutica. Además de acompañar a Álvaro en el centro educativo, lo hace en algunas actividades de índole social, como los scouts, también coordina el trabajo con logopedas y psicólogos. Álvaro acude a todas las clases con el resto de compañeros de su mismo nivel, salvo que recibe atención en lengua en el aula de Comunicación y Lenguaje. Está de 9.00 a 15.00 horas con él, porque también se encuentra en el horario del comedor. "Trabajo la interacción social", señala.

Ley de dependencia

Se trata de un recurso que solicitan las familias a través de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Sin embargo, esta prestación económica depende de la casuística. "Hay mamás que no quieren renunciar por ejemplo a la prestación por hijo porque a lo mejor no trabajan. Sin embargo, yo por ejemplo trabajo y este recurso es el que le hacía falta a Álvaro. No es difícil de conseguir", señala Arnau, quien añade que quizás a las familias les falte información. "Nosotros a través de la asociación TEA Cast estamos tramitando 4 más", añade.

Paso al instituto

Oltra quiso poner en valor que "Álvaro pasará al instituto el curso que viene con muy buenas notas porque es muy buen estudiante y tendrá la vida más autónoma que sus circunstancias personales permite. Hoy nos han hecho un número musical y hemos tenido que preguntar quién era Álvaro porque está completamente integrado entre el resto de niños, porque se ha trabajado con esta figura su autonomía y que no esté sobreprotegido", concluyó.

Recursos educativos

La consellera de Educación, Raquel Tamarit, ha señalado que el recurso que ofrece la Vicepresidencia es para sumar, en ningún caso resta los recursos educativos. "Se ha de poner más en valor para que las familias los conozcan y los equipos docentes de los centros puedan estimar esta colaboración que yo creo es indispensable", añadió.

La nueva consellera de Educación quiso destacar que en términos de inclusión el personal no docente se ha incrementado desde el curso 14/15 en un 89% "A inicios del curso que viene tendremos 2.380 personas no docentes que estarán acompañando a los niños con necesidades educativas especiales", señaló. A estos recursos se suman las aulas específicas dentro de los centros. "El año que viene tendremos 240 aulas específicas, incluyendo las aulas CYL y el incremento es de un 67%", agregó. Además, puso en valor que el nuevo modelo de orientación ha supuesto un 37% más de orientadores en las escuelas.

También añadió que otra cosa positiva el cambio de modelo de los centros específicos de educación especial, donde el personal tendrán doble función atender a los niños que tienen más discapacidad allí y ofrecer recursos a los centros ordinarios.